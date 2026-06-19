Videoda... Sami Al-Jaber, Donis'e İspanya maçı için ipuçları veriyor

Suudi futbol efsanesi Sami Al-Jaber, milli takımın teknik direktörü Yunanlı Georgios Donis’ten, 2026 Dünya Kupası’nın ilk maçında Uruguay karşısında yaptığı hatayı tekrarlamamasını istedi.

Suudi milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda önümüzdeki Pazar günü, ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda İspanya milli takımıyla karşılaşacak.

Al-Jaber, “MBC 1” kanalındaki “Nadina” programına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bir taraftar ve futbolsever olarak, Uruguay maçı bittiğinde sorduğum soru şuydu: Bay Donis, İspanya maçıyla nasıl başa çıkacak?”

Al-Jaber, “Uruguay karşısında yaptığı gibi geri çekilmiş bir savunma oynaması zor, çünkü İspanya milli takımı her alanda oynayabilir; bu nedenle onlara sahasının son üçte birinde oynama şansı verilmemelidir” diye açıkladı.

Şöyle devam etti: "İspanya milli takımının oyuncularının çoğunun, Pedri ve (Lamine) Yamal gibi, Barcelona'da dar alanlarda oynadığını biliyoruz."

Şöyle devam etti: “Donis’in oynayacağı taktiğin Uruguay maçındakinden tamamen farklı olacağını biliyorum; İspanya, Uruguay değil. Yeşil Burun Adaları milli takımı, İspanya’ya tehlikeli bölgelerde alan vermemenin ne demek olduğunu bize göstermişti.”

Son olarak şunları söyledi: “Uruguay maçında Donis, savunma sürecinde uygun olmayan bir bölge seçti. İspanya karşısında aynı taktiği ve oyuncuları kullanacağını sanmıyorum. Sultan Mandash’ın hızından ve geri koşma yeteneğinden yararlanmayı tercih edebilir.”

Hatırlanacağı üzere, 8. grubun ilk turundaki iki maç da beraberlikle sonuçlandı: Suudi Arabistan ile Uruguay arasında 1-1, İspanya ile Yeşil Burun Adaları arasında ise 0-0. Böylece her iki takım da birer puan topladı.