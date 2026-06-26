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Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite FinalGetty Images Sport

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Videoda... Riyad Mahrez'in Al-Ahli'den ayrılmasıyla ilgili gerçek ne?

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Cezayirli yıldız, son 3 sezonda "Al-Raqi"nin en öne çıkan yıldızlarından biri oldu

Televizyon haberleri, Al-Ahly’nin yıldızı Cezayirli Riyad Mahrez’in önümüzdeki yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağı gerçeğini ortaya çıkardı.

Basın haberlerinde, mevcut sözleşmede Haziran ayı sonuna kadar tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme hakkı bulunan Mahrez'in ayrılmasının Al-Ahli tarafından değerlendirildiği belirtilmişti.

Suudi medya mensubu Abdulrahman El-Humeidi, "MBC 1" kanalındaki "Nadina" programında şunları söyledi: "Riyad Mahrez'in Al-Ahli'den ayrılmasına dair bazı haberler dolaşıyor."

Ancak sözlerine şöyle devam etti: “Kaynaklarımız, Riyad Mahrez’in Al-Ahli’de olmaktan çok mutlu olduğunu ve kulüpteki görevini tamamlamak istediğini doğruluyor. Dolayısıyla kendisi halen takımda, durumu iyi ve Al-Ahli’de kalacak.”

Mahrez, 2023 yazında Manchester City'den Al-Ahli'ye transfer olmuştu ve o zamandan beri takımın en önemli yıldızlarından biri haline geldi. Takımın 3 şampiyonluk kazanmasında kilit rol oynadı; bunların en önemlileri, iki kez kazandığı Asya Şampiyonlar Ligi ve Suudi Süper Kupası'dır.

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