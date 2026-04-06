Videoda... Ravinia, Flick'in planına göre hareket ediyor

Camp Nou'da umutları yeniden alevlendiren bir dönüşle, Brezilyalı Rafeina Brezilya'dan Barcelona'ya geldi ve Katalan takımına yeniden ruh ve coşku kattı.

Parlak kanat oyuncusu, Fransa milli takımıyla oynanan hazırlık maçında sağ dizindeki bağlarda geçirdiği ağır sakatlığın ardından, zihinsel enerjisini şarj etmek ve psikolojik dengesini yeniden kazanmak için ülkesinde geçirdiği günlerin ardından özel bir uçakla yola çıktı.

29 yaşındaki Rafeina, gülümseyerek ve kendine güven dolu bir şekilde Barselona Havalimanı'na geldi ve özel salondaki minibüse bindi; sabırsız gazetecilerin sorularına karşı sakinliğini korudu.

Teknik direktör Hans Flick, sakatlık nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Rafeina'ya moralini toparlaması için Brezilya'ya gitmesi için özel izin vermişti.

Flick daha önce heyecanla şöyle demişti: "Bu sezonki ilk sakatlığı değil. Onunla FaceTime üzerinden konuştum ve çok moral bozuktu, bu yüzden Deco ile birlikte Brezilya'da ailesiyle birkaç gün geçirip dinlenerek daha güçlü bir şekilde geri dönmesi için karar verdik. Pazartesi günü bize geri dönecek!"

Brezilyalı oyuncu da bunu gerçekten yaptı ve Alman teknik direktörün daha önce açıkladığı gibi, bugün Pazartesi günü Barcelona'ya geldi.

Tıbbi tahminlere göre Rafeina yaklaşık beş hafta sahalardan uzak kalacak, ancak Barcelona'daki herkesin tek bir büyük hedefi var: Brezilyalı yıldızın 10 Mayıs'ta Camp Nou'da Real Madrid ile oynanacak ateşli El Clásico maçına hazır olması.