Videoda... Onahi: Kanada'nın direncini kırmak için devre arasında şunlar yaşandı

Fas Milli Takımı’nın yıldızı Ezzedine Ounahi, Atlas Aslanları’nın 2026 Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselmesine katkıda bulunmanın mutluluğunu dile getirdi.

Fas, Onahi'nin "çift golü" ve Sofyan Rahimi'nin golüyle Kanada'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Onahi, beIN Sports kanalına yaptığı açıklamada, “Bugün gol attığım için çok mutluyum, bizim için kolay bir maç değildi” dedi.

Ounahi, “Kanada milli takımı, özellikle ilk yarıda bize zorluk çıkarmaya çalıştı, ancak şükürler olsun ki çözümler bulduk” diye ekledi.

"Bu maç bizi olgunlaştıracak ve daha da güçlendirecek. Bu turnuvada kolay maç olmadığını gördüğümüz bir maçtı. Tanrıya şükür, en önemlisi tur atlamış olmamız" diye devam etti.

Onahi, “Maçın devre arasında teknik direktörün mesajı neydi? İkinci yarıda çözümler bulmaya çalıştık. Çok çaba gösteren bir ekibimiz var ve maçı iyi bir şekilde bitirdiğimizi düşünüyoruz. Tur atladığımız için mutluyuz” dedi.

"Hesport" gazetesinin Instagram hesabından yayınladığı diğer açıklamalarda Onahi, "İkinci yarı arasında oyuncular olarak birbirimizle konuştuk ve maçın gidişatını değiştirmek için çözümler bulmaya çalıştık" dedi.

Ayrıca, “Çok çalışkan ve ne yaptığını çok iyi bilen harika bir teknik ekibimiz var. Ayrıca, mücadele etmeye ve sahada ellerinden gelenin en iyisini yapmaya hazır olağanüstü bir oyuncu kadrosuna sahibiz” diye vurguladı.

Ayrıca, “Dünya Kupası gibi bir turnuvada kolay maç ya da zayıf takım diye bir şey yoktur. Bazen bazıları işlerin kolay olacağını ya da tur atlamanın garantili olduğunu düşünür, ancak gerçekte her maçın iki kat daha fazla konsantrasyon ve çaba gerektirdiği ortaya çıkıyor” diye ekledi.

Son olarak, “Majesteleri Kral’a, bize her zaman verdiği destek ve yardım için, bizi daima ileriye götüren öğütleri ve yönlendirmeleri için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca tüm Faslı taraftarlara da teşekkür ederim” dedi.