Videoda... Onahi, 92 yıl sonra Mısır efsanesine yetişti

Ezzedine Ounahi, 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turu kapsamında bu Cumartesi akşamı ABD’nin Houston stadyumunda Kanada karşısında Fas milli takımı adına ikinci golünü atarak, dünya ve Afrika rekorlarına yeni bir başarı daha ekledi.

Onahi, 50. ve 82. dakikalarda Fas adına iki gol attı; ardından 90+8. dakikada Sufyan Rahimi üçüncü golü kaydetti ve maç Atlas Aslanları'nın 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

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Bu iki golle Onahi, Dünya Kupası eleme turlarında tek bir maçta iki gol atan dördüncü Afrikalı oyuncu oldu.





Onahi, 1934 Dünya Kupası'nın açılış maçında Mısırlı Abdurrahman Fawzi'nin Macaristan'a karşı, 1990 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Kolombiya karşısında Kamerunlu Roger Milla'nın ve 2002 Dünya Kupası'nın aynı turunda İsveç karşısında Senegalli Henri Camara'nın başardığı başarıyı tekrarladı.

Kanada'yı mağlup eden Atlas Aslanları, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa ile Paraguay arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.



