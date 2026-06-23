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Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Videoda... Nuno Mendes, Ronaldo'nun Dünya Kupası'ndaki nadir başarısını tekrarladı

C. Ronaldo
N. Mendes
Portekiz - Özbekistan
Portekiz
Özbekistan
Dünya Kupası
Portekiz
Özbekistan
ABD

Paris Saint-Germain’in savunma oyuncusu herkesi şaşırttı

Paris Saint-Germain’in savunma oyuncusu Nuno Mendes, Dünya Kupası’nda Portekiz milli takımıyla takım arkadaşı ve Al-Nassr kaptanı Cristiano Ronaldo’nun izinden gitti.

Portekiz Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda bugün Salı günü Houston Stadyumu'nda Özbekistan Milli Takımı ile karşılaştı.

Maçın 17. dakikasında Nuno Mendes, Portekiz milli takımının ikinci golünü attı. Özbekistan kalecisinin kurtaramadığı, sağ tarafına sert bir şekilde vurduğu yerden vuruşla serbest vuruş golünü kaydetti.

İlk golü atan Ronaldo, serbest vuruşu kullanmak için en uygun isim gibi görünüyordu, ancak topu Paris Saint-Germain'in bekine bırakarak herkesi şaşırttı; Mendiz de beklentileri boşa çıkarmadı.

İstatistik ağı “Opta”ya göre, Mendes, 2018 Dünya Kupası’nda İspanya karşısında Ronaldo’nun yaptığı gibi, Portekiz adına Dünya Kupası tarihinde serbest vuruştan gol atan ikinci oyuncu oldu.

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Ayrıca Portekizli bek, vatandaşı João Neves, Senegalli İbrahim Mbaye ve Fransızlar Bradley Barcola ile Ousmane Dembélé’nin ardından, bu yılki Dünya Kupası’nda en az bir gol atan beşinci Paris Saint-Germain oyuncusu oldu.

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