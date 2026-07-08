Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
NYC Congressional Candidate Claire Valdez Holds Primary Night Watch PartyGetty Images News

Çeviri:

Videoda... New York Belediye Başkanı: Mısır, Arjantin karşısında soyuldu!

Mısır
Dünya Kupası
Arjantin - Mısır
Arjantin
Mısır
Arjantin
ABD

Memdani, Mısır-Arjantin maçında yaşananları “hırsızlık” olarak nitelendirdi

New York Belediye Başkanı Zahran Mamdani, bugün Çarşamba günü seçmenlerine toplu taşıma hizmetlerini geliştirmeye yönelik yeni bir plan hakkında konuşmak üzere yaptığı konuşmada, Mısır milli takımının Arjantin karşısında aldığı tartışmalı yenilgiye değinmeyi ihmal etmedi.

Mısır'ın 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Arjantin'e 3-2 yenilmesi, maçta öfkeye neden olan bir hakem kararı yaşanmasının ardından futbol camiasında geniş çapta tartışmalara yol açmıştı. İkinci yarıda, forvet Mustafa Zico’nun attığı gol, golün atılmasından 20 saniye önce bir faul olduğu gerekçesiyle “VAR” kararıyla iptal edildi.

Mısır daha sonra geçerli bir gol atmasına rağmen, Arjantin maçın son dakikalarında geri dönerek skoru tersine çevirdi ve maçı 3-2 kazandı.

Aynı bağlamda, futbol tutkusuyla tanınan Memdani, şehir sakinlerinin ulaşım süresini kısaltmayı amaçlayan “Bir Sonraki Durak: Daha İyi Otobüsler, Daha Hızlı Hizmet” girişimi hakkında konuşurken bu olayı gündeme getirdi.

İngiliz "Mirror" gazetesine göre Mamdani, dinleyicilere şöyle seslendi: "Eğer işe otobüsle gidiyorsanız, zaman hızla birikir. Altı ay içinde 24 saat zaman kazanırsınız ve yıl sonuna kadar ulaşım süresinden iki günden fazla zaman tasarrufu yapmış olursunuz." 

Dünya Kupası
Arjantin crest
Arjantin
ARG
İsviçre crest
İsviçre
SUI

New York Belediye Başkanı sözlerine şöyle devam etti: “Bu, ailenizle kahvaltı yapabileceğiniz, çocuklarınızla beyzbol kurallarını tartışacak kadar zamanınız olacağı ve uyku saatinde eve dönebileceğiniz anlamına geliyor.”

Belediye Başkanı dikkat çekici bir şekilde şunları da ekledi: “Bu aynı zamanda arkadaşlarınızla dün Mısır’ın maçın haksız bir şekilde elinden alındığı konusunda hemfikir olmanız anlamına gelir ve en önemlisi, yeterince zamana sahip olmayan New York sakinlerine zamanlarını geri kazandırmak anlamına gelir.”

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin