Videoda... Mutaib El-Harbi, Salem El-Dosari'nin başaramadığını başardı

Maçın başlangıcında, düdük çalınalı henüz on dakika geçmemişken, Al-Hilal erken bir üstünlük kurmayı başardı ve arka arkaya iki gol atarak konuk takımı Al-Khaloud karşısında güçlü bir şekilde öne geçti.

El-Khaloud takımı, Suudi Ligi'nin 29. haftasında "Al-Mamlakah Arena" stadyumunda lider Al-Hilal'i konuk etti.

Maç hızlı bir tempoda başladı. Salim Al-Dossari, ikinci dakikada Al-Hilal'ı öne geçirebilecek altın bir fırsatı kaçırdı. Al-Dossari'nin kaleci Juan Cuzani'nin kalesinden uzaklara attığı güçlü şut, kaleyi bulamadı.

Ancak çok geçmeden belirleyici cevap geldi. Meteb Al-Harbi, 7. dakikada Sergej Milinković-Savić'in asistinden yararlanarak Al-Hilal'ın ilk golünü attı.

El Hilal, konuk takıma fazla zaman tanımadı. Fransız forvet Karim Benzema, El Harbi'nin golünden sadece iki dakika sonra ikinci golü attı ve maçın ilk on dakikasında ev sahibi takım 2-0 öne geçti.

Fransız forvet, 31. dakikada penaltıdan üçüncü golü attı.