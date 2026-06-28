Videoda: Muhteşem bir gol… Lo Celso, Ürdün karşısında Messi'nin forması giyiyor

Arjantinli orta saha oyuncusu Giovanni Lo Celso, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda Ürdün ile oynanan maçta göz doldurdu.

Ürdünlü oyuncu Muhannad Abu Taha, ceza sahası sınırında Giovanni Lo Celso'ya sert bir müdahale yaptı ve hakem doğrudan serbest vuruş kararı verdi.

Giovanni Lo Celso, 19. dakikada bu serbest vuruşu muhteşem bir şekilde gole çevirdi. Bu gol, Lionel Messi'nin Ürdün maçında dinlenmek üzere yedek kulübesinde oturduğu bir ortamda geldi.

Arjantin milli takımı grupta birinci olarak bir sonraki tura yükselmeyi garantiledi; Ürdün ise Dünya Kupası'na veda etti.

İstatistiklere odaklanan "Stats Foot" ağına göre, Lo Celso, 25 Haziran 2014'te Lionel Messi'nin Nijerya'ya karşı attığı golün ardından, Dünya Kupası'nda Arjantin formasıyla serbest vuruştan gol atan ilk oyuncu oldu.







