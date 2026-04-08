Videoda... Montjuïc kabusu "Camp Nou"da yeniden başlıyor

Atlético Madrid'in Norveçli yıldızı Alexander Sørloth, Barcelona karşısında muhteşem bir performans sergiledi ve Roji Blancos taraftarlarının güvenini geri kazandıran, Blaugrana'nın Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselme umutlarını büyük ölçüde gölgeleyen bir gol attı.

Atlético, Julián Álvarez'in golüyle önde gidiyordu ve özellikle ilk yarıda genç savunma oyuncusu Pau Cubarsi'nin kırmızı kart görerek Barcelona'yı 10 kişi bırakmasının ardından skoru şiddetle savunuyordu.

Ev sahibi takımın nispeten üstünlüğü sürerken, Antoine Griezmann'ın sol kanattaki Mateo Rogeri'ye akıllı bir pas vermesiyle ölümcül darbe geldi. Rogeri, yakın direğe mükemmel bir orta gönderdi ve orada Surloth hazırdı; sağ ayağıyla topu ağlara göndererek Atlético'nun ikinci golünü kaydetti.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, Sorloth'un golünün Atlético taraftarlarına geçen sezon yaşadığı unutulmaz anı hatırlattığını yazdı. Norveçli oyuncu, Montjuïc Stadyumu'nda uzatmalarda dramatik bir gol atarak maçı 1-2'ye çevirerek 2024 yılını ve Atlético'yu İspanya Ligi'nin zirvesinde bitirmesine katkıda bulunmuştu.

Bu golün ardından Barcelona, Norveçli forvetin "en sevdiği kurban" haline geldi. Şu ana kadar Barcelona kalesine 7 gol attı ve 3 asist yaptı. Bu rakam, Real Sociedad ve Rayo Vallecano'ya karşı kaydettiği rakamlarla (her ikisine de 7 gol) eşdeğer, ancak bu iki takıma karşı oynadığı maçlarda daha az asist yaptı.

Bu, Sorloth'un bu sezon Barcelona'ya attığı ilk gol. Atletico'da şu ana kadar Barça'nın kalesini bulamayan tek forvet oydu. Julian Alvarez, Griezmann ve Lukman, Kral Kupası'nda Barcelona'ya gol atmış, Bayena ve Giuliano ise La Liga'da gol kaydetmişti.