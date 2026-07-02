Videoda: Messi sıkı bir aramaya tabi tutuluyor... Onu ne güldürdü?

Arjantinli yıldız Lionel Messi’nin dünya çapındaki şöhreti, sıkı güvenlik önlemlerinden muaf tutulmasına yetmedi. Messi, 2026 Dünya Kupası eleme maçlarına hazırlanmak üzere Miami şehrine varan Arjantin milli takım heyetinin tüm üyelerine uygulanan aynı aramadan geçti.

8 kez Altın Top ödülünü kazanan Arjantin milli takım kaptanı, önümüzdeki Cumartesi sabahı turnuvanın 32'li turunda Yeşil Burun Adaları ile oynayacakları maç öncesinde, heyetin diğer üyeleri gibi istisnasız olarak ABD'ye giriş sırasında olağan sınır ve gümrük kontrol işlemlerinden geçti.

Görüntülerde, 2023 yılında Inter Miami'ye katıldığından beri Miami'de yaşayan Messi'nin, ek güvenlik kontrolünden geçmeden önce metal dedektöründen geçtiği görülüyor. Messi, bu durumu gülümseyerek karşıladı ve güvenlik görevlileri işlemlerini tamamlarken bu manzaradan keyif alıyor gibi görünüyordu.

Messi, arama sırasında takım arkadaşı Cristian Romero’nun çantasının içindekileri gördüğünde de kahkahalarla güldü.

Arjantin milli takımı, grup aşamasındaki maçlarını Kansas City ve Arlington şehirlerinde oynadıktan sonra, turnuvadaki yolculuğuna devam etmek üzere Florida eyaletine geçerek, 32'li turda Yeşil Burun Adaları milli takımıyla karşılaşmak üzere Miami'ye ulaştı.

Arama ve ABD’ye giriş prosedürleri, 2026 Dünya Kupası sırasında saha dışında en çok tartışılan konulardan biri haline geldi.

Bazı haberlere göre, turnuvaya katılan birçok heyet, ABD topraklarına giriş sırasında yapılan aramaların uzun sürmesinden şikayetçi oldu. Şikayetler arasında oyuncular, teknik ekipler, gazeteciler, hakemler ve hatta milli takımların aile üyeleri de yer alırken, bazı heyetler normalden daha sıkı arama prosedürlerine tabi tutulduklarını iddia etti.

Bu eleştirilere rağmen, ABD yetkilileri turnuva boyunca uygulanan prosedürler kapsamında istisnasız tüm heyetlere aynı güvenlik protokollerini uygulamaya devam etti.

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