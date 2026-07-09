Videoda... Mbappé: Hakimi sahada benim arkadaşım değil... Yaralanmamın nedeni ise şu

Fransa’nın yıldızı Kylian Mbappé, Perşembe akşamı ABD’nin Boston kentindeki stadyumda oynanan 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas’ı 2-0 yendikleri karşılaşma sırasında yaşadığı sakatlığın niteliğini açıkladı.

Maç sonrası basın toplantısında sakatlığıyla ilgili bir soruya yanıt veren Mbappé, “Ayak bileğimde hafif bir sakatlık var ama iyiyim. O anda Mateta’nın benden daha iyi durumda olduğunu ve maçın geri kalanını oynamaya daha hazır olduğunu düşündüm” dedi.

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Fransa'nın Dünya Kupası'ndaki felsefesi hakkında ise Real Madrid'in yıldızı şunları söyledi: "Kazanana kadar rahat yok, gevşemeye gerek yok. Yarı finaldeyiz ve önümüzde hâlâ uzun bir yol var. Bizi bekleyenlerin şimdiye kadar yaşadıklarımızdan daha zor olacağını çok iyi biliyoruz, ancak her rakibe (İspanya ya da Belçika) karşı hazırız."

Maçın sonunda Faslı yıldız arkadaşı Achraf Hakimi’yi üzgün görmek onun için zor olup olmadığı sorulduğunda ise şöyle yanıt verdi: “Hayır, hayır. Soyunma odasında yanına gittiğimde daha zor olacak, çünkü maçtan sonra yine arkadaş olacağız. Ama burada… Ben kazanmak için buradayım, o da kazanmak için buradaydı.”

Mbappé sözlerine şöyle devam etti: "Ancak onu soyunma odasında gördüğümde bu kesinlikle canımı yakacak, çünkü o benim çok yakın bir arkadaşım, ama sahada arkadaşlık yoktur."

Fransa, bu turnuvanın son 32 turunda İsveç’i 3-0 mağlup etmiş, ardından çeyrek finalde Paraguay’ı zorlu bir maçın ardından 1-0 yenmişti.



