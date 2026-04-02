Videoda... Mané: Irak'ı 3-0 yeneceğiz

Senegal Milli Takımı ve Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımının yıldızı Sadio Mané, önümüzdeki yaz ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası grup aşamasında "Teranga Aslanları" ile Irak arasında oynanacak beklenen karşılaşma hakkında yorumda bulundu.

Irak milli takımı, Meksika'nın Monterrey kentinde oynanan kıtasal play-off ikinci tur finalinde Bolivya'yı 2-1 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası finallerine resmen katılmaya hak kazandı ve Fransa, Senegal ve Norveç'in de yer aldığı 9. gruba girmeye hak kazandı.

Perşembe günü Suudi Al-Nassr'ın antrenmanlarında şakaların havasında geçen ortamda, Mané, 26 Haziran'da oynanacak maçta ülkesinin "Rafidain Aslanları"nı 3-0 yeneceğini tahmin etti ve bu sözlerine takımdaki Iraklı takım arkadaşı Haydar Abdul Karim gülerek karşılık verdi.

Irak'ın 1986 Meksika Dünya Kupası'ndan sonra Dünya Kupası'na ikinci kez katıldığı belirtilirken, Senegal ise daha önce 3 kez (2002, 2018, 2022) dünya şampiyonasında mücadele etmişti.

"Teranga Aslanları", 2002 Güney Kore-Japonya Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen az sayıdaki Afrika milli takımından biridir.