Videoda... Laporta, Lionel Messi ile gergin ilişkisinde bir kırılma yaşıyor

Barcelona Başkanı Juan Laporta, Arjantinli yıldız Lionel Messi’yi, Katalan kulübünden ayrılmasının ardından yaşanan anlaşmazlıklara rağmen, “Pire” lakaplı oyuncunun 2026 Dünya Kupası finallerinde yer alması vesilesiyle övdü.

Dünya Kupası yarı final maçlarını izlemek ve İspanya'nın finale kalması durumunda maçı izlemek üzere Dallas'a varır varmaz, Barcelona Başkanı gazetecilere konuşan Laporta, Arjantin kaptanının kulüpten ayrılmasından bu yana aralarındaki gerginliği bir kenara bırakarak Lionel Messi'nin performansını övdü.

Laporta, basın açıklamalarında şunları söyledi: “Messi, Dünya Kupası’nda muhteşem bir performans sergiliyor, onu tüm kalbimle tebrik ediyorum. Arjantin çok güçlü bir milli takım ve bu da Leo’nun en iyi yanlarını ortaya koymasına yardımcı oluyor.”

Laporta sözlerine şöyle devam etti: "Olağanüstü yeteneği sayesinde Messi her zaman istisnai bir oyuncu olarak kalacak. Bazı oyuncular yaşlanmanın etkisini hisseder, ancak Leo gerçekten muhteşem bir performans sergiliyor. Arjantin'in uyumlu bir kadrosu var ve Leo'nun hücumda olması büyük bir avantaj... Top ona ne zaman gelirse, fark yaratıyor."

Laporta, İspanya milli takımında forma giyen Barcelona oyuncularını, başta Lamine Yamal ve Pedri olmak üzere övdü. Şöyle konuştu: “Lamine muhteşem bir turnuva geçiriyor, iki kez en iyi oyuncu ödülünü kazandı. Diğer oyuncular da olağanüstü: Pedri, Dani Olmo, Kubarsi… Hepsi.”

Laporta, bazı maçlarda ilk 11'de yer almaması nedeniyle eleştirilen Pedri'yi savundu ve şöyle açıkladı: "Yedek kulübesinde kalması, eforunun yönetilmesiyle ilgili. Pedri, İspanya ve Barcelona'da as bir oyuncu. Mesele, turnuva boyunca enerjisini nasıl dağıtacağı. Benim için o as bir oyuncu ve sahaya çıktığında etkisini açıkça gösteriyor."