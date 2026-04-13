Videoda... Komik bir an, tuhaf bir golle son buluyor

Tesadüf ve acının bir araya geldiği nadir bir olayda, Paraguay Ligi’ndeki bir maçta son zamanların en tuhaf golü atıldı.

Pazartesi sabahı Ciudad del Este'de oynanan Rubio Nuevo ile konuk takım Olimpia arasındaki karşılaşmada, hakem Olimpia lehine bir penaltı kararı verdi.

Forvet Sebastian Ferreira penaltıyı kullanmak için topun başına geçti, ancak kaleci Franco Frageda penaltıyı başarıyla kurtardı.

Defans oyuncusu Chaba Martinez'in topu ceza sahası dışına uzaklaştırmak için yaptığı güçlü vuruş, Ferreira'nın yüzüne çarptı ve ardından beklenmedik bir şekilde sekerek ağlara gitti.

Golün olağanüstü niteliğine rağmen, Ferreira maçın ardından yüksek bir sportmenlik ruhu sergiledi ve olay hakkında açıkça acı içeren bir gülümsemeyle yorumda bulundu.

Paraguaylı forvet maç sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "O kadar büyük bir acı hissettim ki ilk anda gözlerimi açamadım, ama görünüşe göre yüzüm bu sefer gol atmaya karar vermiş."

Gülerek ekledi: "Bugün yüzüm sağlamdı, neyse ki. Bu penaltı, bu sezon kaçırdığım ikinci penaltıydı, bu yüzden penaltı vuruşlarımı geliştirmeliyim."

Ve şöyle devam etti: "Bir forvet gol atmak için yaşar, ancak takımın başarısına katkı her pozisyondan gelir, ister ayakla ister yüzle olsun."