Fransa milli takımının yıldızı Kylian Mbappé, Les Bleus'un 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçı olan Senegal karşılaşmasından birkaç gün önce gündeme oturdu; ancak bu kez sahadaki golleri ve becerileriyle değil.

Fransız yıldız, İngiliz medya ve komedyen James Corden'ın Fox Sports kanalında sunduğu ünlü "Carpool Karaoke" programının bir bölümünde olağanüstü bir eğlence segmentinde yer aldı ve birçok komik anın yaşandığı doğaçlama bir defile deneyimi yaşadı.

Bölüm boyunca Mbappé, pembe bir ceket, dev bir kış şapkası ve fütüristik tasarımlı güneş gözlükleri gibi dikkat çekici kıyafetler ve aksesuarlar giyerek, sahadaki alışılmış imajından tamamen uzak bir görüntü sergiledi.

Mbappé, bazı takım arkadaşlarına kıyasla Fransız milli takımının modaya en çok ilgi duyan oyuncularından biri olarak bilinmese de, bu fikre neşeli bir ruhla yaklaştı ve gösteride doğal bir şekilde yer aldı; bu da sosyal medyada izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Bölümde bir dizi komik sahne yer aldı. Bunların en dikkat çekeni, Mbappé'nin James Corden ile birlikte flüt çalmayı taklit ederken kahkahalarla karşılanan sahneydi. Bu sahne, Fransa milli takım kaptanının röportajın başka bir bölümünde bu enstrümanı öğrenme deneyimini anlatmasına bir gönderme niteliğindeydi.

Mbappé ayrıca, Dünya Kupası'nda gol atması durumunda bu hareketi kendine özgü bir kutlama haline getirebileceğini ima ederek izleyicilerle şakalaştı ve televizyon programındaki performansına daha da fazla espri kattı.

27 yaşındaki yıldız, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı turnuvada "Les Bleus"u dünya şampiyonluğu yarışında liderlik etmek gibi büyük hedeflerle, Fransa milli takım formasıyla üçüncü Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanıyor.