Suudi Arabistan ekibi Al-Kadisiyah, bugün Pazartesi akşamı «Prens Muhammed bin Fahd» Stadı'nda oynanan ve AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının ilk haftası kapsamında yer alan maçta, konuk ettiği Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Wasl'ı 2-1 mağlup ederek tarihi bir galibiyet elde etti.

Karşılaşma, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk çıkışını yapan Al-Kadisiyah açısından özel bir öneme sahipti. Takım, kıtasal maceraya Al-Wasl karşısında kazandığı değerli bir zaferle başladı ve turnuvadaki ilk çıkışında galibiyet elde etmeyi başaran Suudi kulüplerinden biri oldu.

Suudi «Şarku'l-Avsat» gazetesinin aktardığına göre, ev sahibinin üstünlük kurup üç puanı hanesine yazdığı karşılaşmaya, «Prens Muhammed bin Fahd» Stadı tribünlerinde 7 bin 13 taraftar tanıklık etti.

Al-Kadisiyah, maça teknik direktörü Brendan Rodgers yönetiminde şu on birle çıktı: "Castells, Jihad, Nacho, Gaston, Al-Shamat, Veigl, Turki, Reinders, Musab, Al-Kahtani ve Julián Quiñones."

Buna karşılık Al-Wasl, karşılaşmaya teknik direktörü Roi Vitória yönetiminde şu on birle başladı: "Horkas, Abdurrahman Amir, Silva, Bouftini, Malheiro, Bobola, Sidibe, Palacios, Jiménez, Serginho ve Mehdi Taremi."

Al-Kadisiyah, skoru açmak için 57. dakikaya kadar bekledi. Meksikalı forvet Julián Quiñones, takımın AFC Elit Şampiyonlar Ligi'ndeki katılımları tarihindeki ilk golünü kaydederek adını kulübün kıtasal tarihine yazdırdı.

Gol, Christopher Bonsu Baah'ın ceza sahası içine gönderdiği isabetli ortada yükselen Quiñones'in güçlü bir kafa vuruşuyla topu kaleci Dinko Horkas'ın ağlarına göndermesiyle geldi ve Al-Kadisiyah karşılıksız bir golle öne geçti.

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Al-Kadisiyah, rakibine nefes alma fırsatı vermedi; yalnızca dört dakika sonra, tam olarak 61. dakikada İtalyan forvet Mateo Retegui'nin ikinci golü kaydetmesiyle üstünlüğünü pekiştirdi.

Retegui, takım arkadaşı Muhammed Ebu'ş-Şamat'tan aldığı pası Al-Wasl'ın ağlarına yollayarak takımına rahat bir üstünlük sağladı ve karşılaşmanın kalan dakikalarında Emirlikler ekibinin çektiği sıkıntıyı artırdı.

Al-Wasl, son dakikalarda maça geri dönmeye çalıştı ve uzatmaların altıncı dakikasında oyuncusu Leandro Spadassio aracılığıyla ilk golünü kaydetmeyi başardı.

Gol, Spadassio'nun takım arkadaşı Pedro Malheiro'dan aldığı nitelikli pası Al-Kadisiyah'ın ağlarına göndermesiyle geldi ve takımına maça geri dönmek adına geç de olsa bir umut verdi.

Geç gelen gole rağmen Al-Kadisiyah üstünlüğünü koruyup maçı lehine sonuçlandırdı ve kıtasal turnuvadaki ilk çıkışında tarihi bir galibiyetle sahadan ayrıldı.

Her takım, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında sekiz maç oynayacak; her bölgeden en iyi sekiz kulüp son 16 turuna yükselecek.

Turnuvanın final aşamaları Suudi Arabistan Krallığı'nda tamamlanacak. Katılımcı kulüpler, kıtasal yolculuklarını sürdürmeyi ve turnuvanın bu sezonki edisyonunda mümkün olan en ileri noktaya ulaşmayı hedefliyor.

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