Videoda... Juventus, Spalletti'nin kaderini resmen belirledi

İtalyan kulübü Juventus, teknik direktörü Luciano Spalletti'nin sözleşmesini uzattığını duyurdu; böylece Spalletti, "Yaşlı Kadın"ın duvarları içinde takımla yoluna daha uzun süre devam edecek.

Juventus, geçtiğimiz Ekim ayında Hırvat teknik direktör Igor Tudor'un yerine Spalletti ile mevcut sezonun sonuna kadar takımın başına geçmesi için anlaştığını duyurmuştu.

Kulüp, bugün Cuma günü Spalletti'nin "Bianconeri" ile sözleşmesini 30 Haziran 2028'e kadar uzattığını doğruladı.

Enzo Fernández, Madrid'deki tartışmaları sonlandırdı... Menajeri, Chelsea ile olan tartışmayı çözdü

La Masia'dan tribünlere... Hamza Abdelkarim'e ne oluyor?

Juventus CEO'su Damian Comoli şunları söyledi: "Luciano'nun sözleşmesini iki sezon daha uzatmaktan mutluluk duyuyoruz. Juventus ailesine katıldığından beri, oyuncular ve tüm kulüp üzerinde, ayrıca Bianconeri taraftarları üzerinde de anında ve son derece olumlu bir etki yarattı. Luciano'nun takımı daha fazla gelişme ve büyümeye doğru yönlendirecek doğru kişi olduğu başından beri belliydi."

Ve ekledi: "Onun hırslı oyun stili, taraftarlarımızın ve kulübümüzün beklentilerini yansıtıyor; değerleri de kimliğimizi somutlaştırıyor. Bu nedenle, önceki sözleşme süresi dolduktan sonra onunla çalışmaya devam etmeye karar verdik, çünkü istikrar ve sürekliliğin gelecekteki başarı için temel iki unsur olduğuna inanıyoruz. Başarılar dileriz, Luciano! Sonsuza kadar."

Bedelsiz transferler... Real Madrid ve Barcelona ikilisi altın kadronun başında

Juventus, Vlahovic mücadelesinde Barcelona'nın bir adım önünde

Bazı basın haberlerine göre Spalletti'nin temel maaşı yıllık 5 milyon avro olacak, ancak diğer kaynaklar teşvikler ve primler dahil olmak üzere toplam maaşının yıllık 6 milyon avroya ulaşabileceğini belirtiyor.

Juventus, mevcut sezonu 2026-2027 Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan sıralamada bitirmeyi umuyor. Takım şu anda 57 puanla İtalya ligi sıralamasında beşinci sırada yer alıyor ve kıtasal turnuvaya katılmaya hak kazanan son sıra olan dördüncü sıradaki Como'nun sadece bir puan gerisinde.

Fas ve Senegali krizi sonrası... Afrika sonsuza dek değişiyor

Paris Saint-Germain, Barcelona'nın golünü çaldı