Videoda... İspanya ve Fransa hakemleri, tuhaf bir nedenden dolayı maçı durdurdu!

Dünya Kupası'nda İspanya ile Fransa arasındaki maçı yöneten Salvadorlu hakem Ivan Barton, tuhaf bir nedenden ötürü karşılaşmayı yaklaşık bir dakika boyunca durdurdu.

İspanya milli takımı, bugün Salı günü, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın yarı finalinde, Dallas Stadyumu'nda Fransa ile karşılaştı.

Maçın 10. dakikasında İspanya milli takımı, Fransa ceza sahası sınırında bir serbest vuruş kazandı ve Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal ve Alex Baena üçlüsü vuruşu yapmak için pozisyon aldı.

Üçlü vuruş yapmaya hazırlanırken, Salvadorlu hakem Ivan Barton maçı yaklaşık bir dakika durdurdu, sahadan çıkıp hakemlerin maçlarda kullandığı buharlaşan sprey şişesini aldı.

Barton, ani çıkışının nedenini merak eden İspanya milli takım oyuncularına gülümseyerek geri döndü ve onları, topun önüne bir işaret koymak için bu sprey kutusunu kullanarak şaşırttı.

Barton’un bu Dünya Kupası’nda yönettiği dördüncü maç olduğu belirtilmelidir. Daha önce grup aşamasında Paraguay-Türkiye ve Japonya-İsveç maçlarını, ardından da son 16 turunda Kolombiya-İsviçre maçını yönetmişti.