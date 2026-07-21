Kral VI. Felipe'nin kızı ve İspanya veliaht prensesi Leonor, kahramanların onuruna düzenlenen kraliyet resepsiyonu sırasında İspanya Milli Takımı forveti Ferran Torres ile yaptığı esprili ve içten diyalogla, futbola dair tüm ayrıntıları ve verilen sözleri yakından takip ettiğini kanıtladı.

Bu resepsiyon, İspanya Milli Takımı'nın geçtiğimiz pazar akşamı Arjantin'i bizzat Torres'in attığı golle 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşmasının ardından gerçekleşti.

İkinci Dünya Kupası şampiyonluğunun kutlamalarının yankıları İspanya sokaklarında hâlâ sürüyor. "La Roja" oyuncuları başkent Madrid'in sokaklarını gezerek, kutlamaları kraliyet sarayı "Zarzuela" ve hükümet merkezi "Moncloa"daki alışılagelmiş resmi duraklarla noktaladı. Kameraların kaydettiği pek çok andan biri de kraliyet ailesi ile Arjantin'e karşı oynanan finaldeki galibiyet golünün sahibini bir araya getiren jest oldu ve bu an sosyal medya platformlarında tüm dikkatleri üzerine çekti.

Video geniş çapta paylaşıldıktan sonra takipçiler, kraliyet selamı sırasında genç prenses ile Barcelonalı forvet arasında neler geçtiğini merak etti. Bazı alaycı tahminler prensesin oyuncuya iltifat ettiği yönünde olsa da, tekrar tekrar dinlenen ses kayıtları, Prenses Leonor'un Torres'e "Saçını tamamen kazıtmayacak mıydın?" diye sorduğunu, forvetin de gülümseyerek hemen "Hayır, hayır!" karşılığını verdiğini ortaya koydu. Bu bilgi İspanyol "Marca" gazetesine dayanıyor.

Bu sevimli şaka, Valensiya doğumlu oyuncunun daha önce Dünya Kupası şampiyonluğu halinde "saçını tamamen kazıtacağı" yönünde alenen verdiği bir söz bağlamında gündeme geldi. Bu jest, genç prensesin milli takımın kulis ve haberlerine ne kadar yakın olduğunu ve geniş bilgisini gözler önüne serdi.

Ferran Torres saçının görünümünden vazgeçmemeye karar verse de, birçok takım arkadaşı oldukça cesur sözlerini yerine getirmeye hazırlanıyor. Marc Cucurella, Alex Baena, Borja Iglesias ve Yeremy Pino'dan oluşan dörtlü, teknik direktör Luis de la Fuente'nin yüzünün dövmesini yaptırmaya karar verdi. Lamine Yamal ise sakalını ve bıyığını tam üç hafta boyunca uzatmaya ve taraftarlarına 100 kulaklık çekilişi yapmaya söz verirken, ikili Gavi ve Pedri saçlarını oldukça dikkat çekici renklere boyatmaya hazırlanıyor.