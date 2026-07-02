Videoda: İspanya, Avusturya'yı rahatlıkla eledi... Şimdi ateşli bir karşılaşma bekliyor

İspanya milli takımı, Perşembe akşamı Avusturya’yı 3-0’lık rahat bir galibiyetle mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’nda son 16’ya yükseldi.
Maç, 36. dakikada Kokorela'nın ortasında Mikel Oyarzabal'ın Matadorlar adına ilk golü atmasına kadar golsüz berabere devam etti.
Alex Baena, ilk yarı bitmeden Matador'un üstünlüğünü ikinci golle pekiştirmek üzereydi, ancak kaleci Schlager'in muhteşem kurtarışı bunu engelledi.
66. dakikada, Alex Baína'nın ortası üzerine Pedoro Boro, güçlü bir kafa vuruşuyla ikinci golü attı.
Mikel Oyarzabal ise 89. dakikada kişisel ikinci golünü ve İspanya Milli Takımı'nın üçüncü golünü attı.
İspanya milli takımı, son 16 turunda Portekiz ile Hırvatistan arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.