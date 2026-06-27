Videoda... Infantino, Mısır ile İran arasındaki karşılaşmayı övdü

Mısır Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Khaled El-Dandali, Mısır milli takımının 2026 Dünya Kupası’nda grubunda ikinci sırada yer almasının, bir sonraki maça hazırlanmak için daha uzun bir dinlenme süresi elde ederek, 32’li tur maçlarına girmeden önce bir avantaj sağlayabileceğini vurguladı.

Mısır Milli Takımı, grup aşamasının üçüncü ve son turunda İran Milli Takımı ile 1-1 berabere kalarak, grubu beş puanla ikinci sırada tamamladı. Grup lideri Belçika Milli Takımı ile puanları eşit olmasına rağmen, gol farkı nedeniyle geride kaldı.

Bu sonuçla Mısır Milli Takımı, 32'li turda D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Avustralya Milli Takımı ile karşılaşacak.

El-Dandali, "Modern MTI TV" kanalında yaptığı televizyon açıklamasında şunları söyledi: "Hiç yenilmeden bir sonraki tura yükseldik ve son turdan önce tur atlamayı garantiledik. Ayrıca grup lideriyle aramızdaki fark bir golü geçmedi."

Milli takım oyuncularının sağlık durumuna ilişkin ise şunları açıkladı: “Şükürler olsun ki, Muhammed Salah’ın sakatlığı hafif ve bir sonraki maça hazır olması bekleniyor. Muhammed Abdülmenem’in sakatlığı ise kasla ilgili ve dizden tamamen uzak bir bölgede. Ahmed Fatoh’un sakatlığının niteliği ise henüz netleşmedi.”

El-Dandali, önümüzdeki günlerde milli takım heyetinin hareket planını açıklayarak şunları söyledi: “Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) programına göre Spokane şehrine geri döneceğiz, ardından Teksas eyaletine geçeceğiz. Seyahat tarihini belirlemek için Hossam Hassan ve İbrahim Hassan liderliğindeki teknik kadroyla bir toplantı yapacağız.”

Mısır Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı sözlerine şöyle devam etti: “Spokane’de iki gün daha kalma olasılığını da değerlendiriyoruz, çünkü oradaki kamp ortamı özel ve sakin; ayrıca taraftarlardan da uzak. Milli takımın çıkarlarına en uygun kararı vereceğiz.”

Bir sonraki turda Avustralya ile oynanacak maçla ilgili olarak El-Dandali şunları söyledi: “Tüm rakipler güçlü ve bu turnuvada pek çok sürpriz gördük, ancak Avustralya’nın Fransa milli takımı kadar güçlü olmadığı kesin.”

İkinci sırayı almanın Firavunlar’ın yararına olabileceğini değerlendiren Derendeli, şöyle açıkladı: “İkinci sıra bizim için daha iyi olabilir, çünkü bize iki gün daha dinlenme süresi kazandırır. Ayrıca Çarşamba yerine Cuma günü oynayacağız, bu da takımın daha iyi hazırlanmasına yardımcı olabilir.”

Mısır Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı, açıklamalarının sonunda Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino’nun maçı övdüğüne değinerek şunları söyledi: “Gianni Infantino, maçın bitiminden yaklaşık yarım saat sonra bize maçın keyifli geçtiğini iletti.”