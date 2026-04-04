Videoda... İndhoven'ı kurtaran muhteşem Faslı oyuncu

PSV Eindhoven, Cumartesi akşamı Hollanda Ligi'nin 29. haftasında Utrecht'i 4-3 mağlup etti.

Bu galibiyetle PSV, Hollanda Ligi'nde 71 puana ulaşarak liderliğini sürdürürken, Utrecht ise 41 puanla dokuzuncu sırada kaldı.

Maçta, PSV'de Faslı ikili İsmail Sebari ve Suheib Darwish parladı.

İsmail Sebari, 21. ve 48. dakikalarda iki gol attı ve Jos Teel'in attığı üçüncü golün hazırlayıcısı oldu.

Skor 3-3 berabereyken, Suheib Derwish 90+4. dakikada PSV'ye galibiyeti getiren golü attı.

Fas, yeni bir turnuvada Senegallıların hayallerini yıktı