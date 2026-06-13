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AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

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Videoda: İbrahimović, Ronaldo yüzünden bir YouTuber'ı kovdu

Z. Ibrahimovic
C. Ronaldo
Portekiz
Dünya Kupası
Al Nassr FC
İsveç
Portekiz
Suudi Arabistan

Eski bir düşmanlık

Milan'ın danışmanı ve İsveç futbol efsanesi İbrahimović, 2026 Dünya Kupası kapsamında Fox Sports kanallarının stüdyosundan ünlü Amerikalı YouTuber Speed'i kovdu.

Speed, stüdyoda Ibrahimović ve Fransa ile Arsenal'in efsanesi Thierry Henry ile birlikteydi. Zlatan, Speed'e bu yıl Dünya Kupası'nı hangi takımın kazanacağını tahmin ettiğini sordu.

Speed hemen "Ronaldo Dünya Kupası'nı kazanacak" diye cevap verdi ve bu sırada Ibrahimović, YouTuber'ın elinden mikrofonu aldı ve onu stüdyodan dışarı itti.

Spied, stüdyodan çıkarken "Bekleyin... O kazanacak... O kazanacak" diye tekrarlamaya devam etti.

Spied'in uzun yıllardır Ronaldo'yu desteklemesiyle tanındığı ve daha önce de birçok kez onun Dünya Kupası'nı kazanacağını tahmin ettiği biliniyor.

Dünya Kupası
Portekiz crest
Portekiz
POR
Kongo D. Cumhuriyeti crest
Kongo D. Cumhuriyeti
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Portekiz milli takımı, Kolombiya, Demokratik Kongo ve Özbekistan'ın da yer aldığı 11. grupta yer alıyor.

İbrahimoviç, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübü ve Portekiz milli takımının yıldızı Cristiano Ronaldo ile gergin bir ilişkisi var ve daha önce ona karşı birçok kez açık eleştirilerde bulunmuştu.

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