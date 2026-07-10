Videoda... İbrahim Hasan: Mısır, bir failin etkisiyle elendi... Taraftarlardan özür diliyoruz

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü İbrahim Hasan, Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin’e yenilerek turnuvadan elendikten sonra Mısırlı taraftarlara bir özür mesajı gönderdi.

Mısır Milli Takımı, bugün Cuma sabahı ülkesine döndüğünde hem resmi hem de halk tarafından coşkuyla karşılandı.

İbrahim Hasan, On Sport kanalına yaptığı açıklamada, “Turnuva boyunca bize verdikleri büyük destek için taraftarlara teşekkür ederim. Yeteneklerimize olan güvenlerini her zaman hissettik” dedi.

"Mısır Milli Takımı elde ettiğinden daha fazlasını hak ediyordu, ancak ne yazık ki, hiçbir ihmalkarlık göstermememize rağmen irademiz dışındaki koşullara maruz kaldık" diye ekledi.

Hassan sözlerine şöyle devam etti: “Arjantin karşısında 2-0 öne geçmiştik ve yolumuza devam edebilirdik; ancak herkesin tanık olduğu ve bizim elimizden çıkmış gibi gösterilmemizin ardından tüm dünyaya gerçeği ortaya çıkaran ağır hakem hataları olmasaydı.”

İbrahim Hasan, “Ülkemizden ayrılırken, pek çok kişinin olanlar için bizden özür dilediğini ve bize destek verdiklerini gördük. Daha önce hiçbir milli takım bu kadar küresel sempati görmemiş ve turnuvadan bu kadar onurlu bir şekilde elenmemişti” dedi.

Ayrıca, “Yurtdışında yaşayan Mısırlılara, ister yetişkinler ister çocuklar olsun, teşekkür etmek istiyorum; çünkü futbol ve genel olarak spor, yurtdışındaki Mısırlıların çocuklarında Mısır’a aidiyet duygusunu pekiştirmede önemli bir rol oynuyor” dedi.

Son olarak şunları ekledi: “Dünya Kupası’ndaki Mısırlı oyunculara mesajımız her zaman, bu aşamada durmamaları ve yaptıkları işte kendilerine güvenerek çalışmaya devam etmeleri yönündeydi. Teknik ekip de muazzam bir çaba sarf etti; Hossam Hassan tüm ince detaylar üzerinde çalıştı, rakipleri sürekli olarak inceledi ve herkes elinden gelenin en iyisini yaptı.”