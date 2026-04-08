Videoda... Hossam Awar, Hilal'in lanetini bozuyor

Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro League

Hossam Awar, Hilal'in lanetini bozuyor

Cezayirli yıldız, Roshen Ligi'nde yeniden parladı

Cezayirli orta saha oyuncusu Hossam Aouar, Suudi Roshen Ligi'nde Neom ile oynanan maçta Al-Hilal kulübünün lanetini bozdu.

Awar, Çarşamba günü Jeddah'daki Prens Abdullah Al-Faisal Spor Stadyumu'nda oynanan Roshen Ligi'nin 29. haftasında Neom'un kalesine Al-Ittihad'ın üçüncü golünü attı.

Gol, köşe vuruşundan geldi. Danilo Pereira'nın kafayla boş kaleye doğru yönlendirdiği topu Cezayirli oyuncu ağlara gönderdi.

Böylece Aouar, 45 günden fazla süren ve bu süre zarfında Al-Ittihad formasıyla hiçbir turnuvada gol atamadığı gol suskunluğunu bozdu.

Neom maçından önce, Aouar, geçen 21 Şubat'ta Roshen Ligi'nin 23. haftasında Al-Hilal ile oynanan maçta gol attığından beri gol atamamıştı.

O günden bu yana Cezayirli oyuncu, 4'ü Roshen Ligi'nde, 1'i Khadim Al-Haramain Kupası'nda olmak üzere 5 maça çıktı, ancak bu maçlarda gol atmayı başaramadı.

