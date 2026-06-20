Videoda: Hollanda, İsveç'te gol şöleni yaşatarak rakibini alt etti

Hollanda milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Cumartesi akşamı İsveç milli takımını 5-1'lik skorla ezici bir galibiyetle mağlup etti.

Hollanda Milli Takımı fazla beklemedi ve 5. dakikada Brian Proby'nin golüyle erken bir gol kaydetti.

Probie, 17. dakikada ikinci golünü atarak ilk yarıyı Hollanda'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamladı.

İkinci yarıda da Hollanda'nın baskısı devam etti ve 47. dakikada Cody Jakpo, Hollanda'nın üçüncü golünü attı.

Jakpo, 54. dakikada kişisel ikinci golünü ve Hollanda'nın dördüncü golünü attı.

59. dakikada Anthony Elanga, İsveç'in tek golünü atarak farkı azalttı.

89. dakikada Krisencio Sammerville, Hollanda milli takımının İsveç kalesine attığı golleri tamamladı.

Hollanda, 4 puana yükselerek 6. grubun zirvesine otururken, İsveç ise 3 puanda kalarak ikinci sırada yer aldı. Japonya ile Tunus arasındaki maçın sonucunu bekliyorlar.