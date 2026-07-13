Videoda: Hamza Abdülkerim, erken gelişiyle Flick'i şaşırttı

Barcelona Kulübü, bu sabah Pazartesi günü, hazırlık döneminin başlamasından önce her zamanki tıbbi ve fiziksel muayenelerin başlamasıyla Juan Gamper Spor Kompleksi’nin faaliyetlerine yeniden başlamasının ardından, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Barça'nın teknik kadrosunun başında üçüncü sezonuna hazırlanmakta olan Alman teknik direktör Hans Flick'in antrenman merkezine ilk gelen isim olduğunu bildirdi.

Barcelona, 10 oyuncusunun Dünya Kupası yarı finallerinde milli takımlarında yer alması nedeniyle ertelenen sezon açılış maçının ardından, La Liga'daki ilk maçına ikinci haftada çıkacak.

Akademi oyuncusu Tony Fernandes, kulüpteki geleceği konusunda belirsizlik devam etmesine rağmen, Flick'in yönetiminde yeni bir yaz dönemine başlamak üzere spor kentine ilk varan isim oldu.

Onun hemen ardından, Mısır milli takımıyla Dünya Kupası’nda yer aldıktan sonra çok kısa bir dinlenme süresi geçiren Hamza Abdülkerim geldi.

Hamza Abdelkarim, Alman teknik direktörü Flick’i, ailesiyle birlikte Juan Gamper Spor Şehri’ne erken gelerek şaşırttı.

Ayrıca, geleceği hâlâ belirsiz olmasına rağmen – önümüzdeki sezon kiralık olarak ayrılma ihtimali de var – Barcelona ile hazırlık dönemine resmen başlayan Ronnie Bardji de ilk gelenler arasındaydı.

Tıbbi muayenelerden geçen ilk A Takım oyuncuları arasında orta saha oyuncusu Mark Casado da yer alırken, kaleci Marc-André ter Stegen de, kulüpteki geleceği henüz kesinleşmemiş olmasına rağmen tıbbi muayeneler için gelmesiyle özel ilgi gördü.

Ayrıca Alejandro Balde ve Polonyalı kaleci Wojciech Szczęsny de yeni sezon hazırlıklarına başladı; Szczęsny, Katalan ekibinin kadrosunda kalmaya devam ediyor.

İlk gün, Fermin López de hazırlıklara katıldı; ayrıca Héctor Fort, Marc Bernal, Gerard Martín ve Andreas Christensen de hazırlık döneminin başlangıcına katıldı.