Videoda... Hakemlik uzmanı, dördüncü hakem olayında İvan Tony'yi yalan söylemekten akladı

Hakem uzmanı, Cidde Al-Ahli'nin forveti İngiliz Ivan Tony'yi, Suudi Roshen Ligi'nde takımının Al-Fayha ile oynadığı maçın dördüncü hakemiyle ilgili olayda yalan söylemekten akladı.

Al-Ahli, Çarşamba günü Al-Majma'a Spor Stadyumu'nda oynanan ve Roshen Ligi'nin 29. haftasına ait maçta Al-Fayha ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından Al-Ahli'nin forveti İngiliz Ivan Tony, dördüncü hakemin kendisine Roshen Ligi'ni değil, sadece Asya Şampiyonlar Ligi'ne odaklanması gerektiğini söylediğini doğruladı. Bu iddiayı, takımın Alman teknik direktörü Matthias Jaissle de teyit etti.

Ancak basın haberleri, maçtan sonra dinlenen hakemlerin ses kayıtlarında, dördüncü hakemin suçlu olduğunu veya bu cümleyi söylediğini kanıtlayacak hiçbir şey bulunamadığını doğruladı; bu da Tony'nin iddialarını yalanlıyor.

Hakemlik uzmanı Nawaf Shukrallah, Suudi spor kanallarına yaptığı açıklamada, maçlar sırasında hakemlerin kullandığı kulaklık sistemiyle ilgili olarak, İngiliz forvetin yalan söylemediğinin muhtemel olduğunu doğruladı.

Şükrullah, maçlar sırasında hakem ekibinin tüm üyelerinin, dördüncü hakem de dahil olmak üzere, birbirleriyle iletişim kurmak için kulaklık taktığını ve maçın başından sonuna kadar kulaklıklarda geçen her şeyin kaydedildiğini açıkladı.

Ancak tek fark, saha hakemi ve yardımcı hakemlerin taktığı kulaklıkların kapatılamamasıdır; üçlü arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için maç boyunca çalışır durumda olmaları gerekir.

Buna karşılık, dördüncü hakem istediği zaman kendi tarafında kapatabileceği bir kulaklığa sahiptir, çünkü o her zaman teknik ekip ve oyuncularla iletişim halindedir ve bu durum maç sırasında saha hakemini rahatsız edebilir.

Böylece, hakemlik uzmanına göre dördüncü hakem, Al-Ahli oyuncularına, özellikle de İngiliz forvet Ivan Tony'ye seslendiği sırada mikrofonu kapatmış olabilir; bu da ses kayıtlarında duyulmamasını sağlamıştır.

Maçta birçok tartışmalı hakem kararı yaşandı ve bu durum Al-Ahli'yi hakemi eleştiren sert bir açıklama yayınlamaya itti. Kulüp, bu durumlar sırasında hakem ile video hakem arasında geçen konuşmaların dinlenmesini talep etti.

Bu beraberlik, Al-Ahli'nin Roshen Ligi şampiyonluğuna ulaşma şansını zorlaştırdı. Takım, bir maç eksiği olan lider Al-Nassr'ın 4 puan gerisinde, ikinci sıradaki Al-Hilal'in ise 2 puan gerisinde kaldı.