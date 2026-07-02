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Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Videoda... Federasyon, emekli bir teknik direktörle görüşüyor mu?

Transfers
Al Ittihad
J. Aguirre
S. Conceicao
Meksika - İngiltere
Meksika
İngiltere
Dünya Kupası
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"Albay", Consesao'nun yerine geçecek yeni bir teknik direktör arıyor

Basında yer alan haberlere göre, Al-Ittihad kulübünün, Portekizli Sergio Conceição’nun yerine gelecek sezon takımı yönetmesi için bir teknik direktörle yürüttüğü görüşmelerin, söz konusu teknik direktörün futbolu tamamen bırakması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanma ihtimali ortaya çıktı.

Al-Ittihad Kulübü, geçen sezonun sonunda kötü sonuçlar nedeniyle Portekizli teknik direktör Sergio Conceição'nun görevden alınmasının ardından, gelecek sezon takımı yönetecek yeni bir teknik direktör arıyor.

Basında yer alan haberlere göre, Al-Ittihad Kulübü, 2026 Dünya Kupası'ndaki macerasının ardından gelecek sezon takımı yönetmesi için Meksika Milli Takımı Teknik Direktörü Javier Aguirre ile görüşmelere başladı.

Ancak Meksikalı gazeteci Fernando Cevalos, Aguirre’nin 2026 Dünya Kupası’nı tamamladıktan sonra futbol dünyasından tamamen emekli olma niyetinde olduğunu ortaya çıkardı.

Sivalos, “Al-Saudiya” kanalındaki “Dorina Gir” programına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Agüero’nun Meksika Milli Takımı ile olan sözleşmesi Dünya Kupası’nın bitiminde sona eriyor, çünkü turnuvayı kazansa bile turnuva bittikten sonra emekli olmak istiyor.”

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Ardından şöyle ekledi: “Ancak Javier Agüero’yu tanıdığım kadarıyla her şey mümkün. Fikrini değiştirebilir, çünkü o sahayı ve antrenmanları seven bir teknik direktör. İyi bir teklif alırsa ve Al-Ittihad kulübünün popülaritesi ve köklü geçmişi göz önüne alındığında, her şey mümkün.”

Agüero, Meksika milli takımıyla birlikte, önümüzdeki Pazartesi sabahı Azteca Stadyumu’nda İngiltere milli takımıyla oynayacakları çeyrek final maçına hazırlanıyor.

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