Videoda... Fas maçı öncesinde Mbappé'nin kuklası yakıldı!

Real Madrid’in yıldızı Fransız Kylian Mbappé, 2026 Dünya Kupası’nda Fas milli takımıyla oynanacak maçtan birkaç saat önce son dönemde şiddetli eleştirilere maruz kaldı.

Fas milli takımı, bugün Perşembe günü, ABD'nin Boston kentindeki Gillette Stadyumu'nda, Dünya Kupası çeyrek final maçlarının açılışında Fransız rakibiyle karşı karşıya gelecek.

Fransız yıldız, maç öncesinde pek de iyi günler yaşamıyor; özellikle de Dünya Kupası son 16 turunda attığı golle “Les Bleus”un Paraguay’ı 1-0 mağlup etmesini sağlayan günden bu yana.

Maçın ardından Mbappé, Paraguay kalecisi Orlando Gil ile tokalaşmayı reddetti ve Latin Amerika takımını maçtaki sert oyun tarzı nedeniyle eleştirdi.

O günden bu yana Fransız forvet, Senatör Celeste Amarilla ve Senatör Juan Carlos “Nano” Glaverna gibi bazı Paraguaylı yetkililer tarafından sert eleştirilere maruz kaldı.

Ancak en dikkat çeken olay taraftarların kendilerinden geldi; Fransız “Radio Monte Carlo” radyosunun yakın zamanda ortaya koyduğu bilgilere göre, taraftarlar şenlik havasında üzerinde Mbappé’nin adı yazılı bir kuklayı yaktılar.

Son birkaç saat içinde, Mbappé’nin maruz kaldığı saldırılara karşı onu savunmak amacıyla, hem Fransız Futbol Federasyonu’ndan, hem de Uluslararası Futbol Federasyonu Başkanı Gianni Infantino’dan ve Birleşmiş Milletler’den çok sayıda açıklama ve bildiri geldi.

Mbappé, şu ana kadar 7 golle 2026 Dünya Kupası'nın en golcü ikinci oyuncusu konumunda ve Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin sadece bir gol gerisinde.