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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Videoda... Eski İngiltere yıldızı: Messi'yi uyutacağız

İngiltere - Arjantin
İngiltere
Arjantin
Dünya Kupası
J. Cole
L. Messi
İngiltere
Arjantin

Eski İngiltere milli takım yıldızı Joe Cole, önümüzdeki Çarşamba günü Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile oynanacak beklenen maç hakkında yorumda bulundu.

Arjantin'in kaptanı Lionel Messi, "Üç Aslan" olarak bilinen İngiltere milli takımıyla ilk kez karşılaşmaya hazırlanıyor.

"The Rest Is Football" adlı podcast programına konuk olan Cole, "Messi'nin tehlikesini ortadan kaldırmalı ve onu uykuya daldırmalıyız" dedi.

"İngiltere milli takımının Arjantin'den üstün olduğunu düşünüyorum; Dünya Kupası finaline çıkacağız" diye ekledi.

Jole Cole, “Kalbimin derinliklerinden hissediyorum ki Arjantin’i yeneceğiz” diye devam etti.

Dünya Kupası
İngiltere crest
İngiltere
ENG
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Arjantin
ARG

İngiltere milli takımı, çeyrek finalde Norveç'i uzatmalarda 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Arjantin milli takımı (son şampiyon) ise İsviçre’yi yine uzatmaların ardından 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

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