Hiç beklenmedik bir gecede, Haiti milli takımı, Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda Fas ile oynadığı maçta, Dünya Kupası tarihindeki tüm maçlarda başaramadığını başardı.

Fransız "Stats Foot" ağının verilerine göre, Haiti milli takımı Dünya Kupası'nda ilk kez bir maçta iki gol attı. Bu an, futbol devleri karşısında on yıllardır süren hayal kırıklıklarını sona erdirdi ve "Karayip Korsanları"nın dünya sahnesine altın harflerle adını yazdırmasını sağladı.

Tarihi ikili gol hikayenin tamamı değildi; maç, Faslı İsmail Sebari'nin kahraman olduğu yeni bir efsanenin doğuşuna da sahne oldu. Sebari, tek bir Dünya Kupası turnuvasında grup aşamasının üç maçında da gol atan ilk Afrikalı oyuncu olarak Afrika kıtasının tarihine en geniş kapılardan girdi.

Sibari sadece gol atmakla yetinmedi; Fas’ı bu çifte başarıya taşıyan beyin ve mücadeleci ruh da oydu. İlk maçta bir gol, ikinci maçta bir gol attı; ardından mucizeyi tamamlamak için üçüncü maçta belirleyici izini bıraktı. Bu rakamlara daha önce ne Drogba, ne Eto’o, ne de Salah ulaşabilmişti; böylece Sibari, Dünya Kupası kayıtlarında adını herkesin üstüne yazdırdı.

Bu başarıyla Sebari, hem Afrika hem de Karayip futbol tarihine yeni bir sayfa yazdı; bireysel zaferi, Fas milli takımının tarihi bir toplu zaferine yaptığı katkı ile birleştirdi.

Haiti sadece iki golü kutlamıyor, aynı zamanda korku duvarını yıkan yeni bir neslin doğuşunu da kutluyor... Sebari ise sadece Dünya Kupası'ndaki hat-trick'i kutlamıyor, aynı zamanda grup aşamasında bunu başaran "ilk Afrikalı" unvanını da kutluyor; bu, imkansızın sınırlarının aşılmak için var olduğunu dünyaya ilan eden bir mesaj niteliğinde.