Videoda: Diarra'nın golü, Senegal'e Afrika rekoru kazandırdı

Habib Diara, bugün Çarşamba günü 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Belçika ile oynanan karşılaşmanın 24. dakikasında Senegal adına ilk golü attı ve "Teranga Aslanları" takımı turnuvadaki hücumdaki parlak performansını sürdürdü.

Fransız “stats foot” ağının verilerine göre, Senegal mevcut turnuvadaki gol sayısını 9’a çıkararak, tek bir Dünya Kupası turnuvasında en fazla gol atan Afrika milli takımı olarak yeni bir rekor kırdı.

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Ayrıca Habib Diara (22 yaş, 179 gün), Dünya Kupası tarihinin eleme turlarında bir Afrika milli takımı formasıyla gol atan en genç oyuncu oldu.









Senegal, 3 puanla 9. grubu üçüncü sırada tamamlayarak son 32'ye yükselirken, Belçika ise 5 puanla 7. grubu lider olarak tamamladı.

Tiranja Aslanları ile Kırmızı Şeytanlar arasındaki maçın galibi, Dünya Kupası'nın son 16 turunda ABD ile Bosna-Hersek arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.







