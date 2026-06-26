Videoda: Deschamps’ın yokluğunda Fransızların Vikinglere karşı katliamı

Fransa milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda Norveç’e karşı 4-1’lik bir galibiyetle ezici bir hücum performansı sergileyerek grubunu haklı bir şekilde lider olarak tamamladı.

"Les Bleus", maçın ilk dakikalarından itibaren üstünlüğünü ortaya koydu ve şampiyonluk şansını savunmak için güçlü bir şekilde geldiklerini, "Vikingler"in planlarını altüst eden ve tur atlamayı erkenden garantileyen korkutucu bir hücum performansı sergileyerek kanıtladı.

Maçın yıldızı, antrenörü Didier Deschamps’ın annesinin vefatı nedeniyle yokluğunda, Fransa tarihinin büyük forvetlerinin zaferlerini akıllara getiren tarihi bir gece yaşatan Ousmane Dembélé oldu.

Dembélé, 7. dakikada Kylian Mbappé’nin asistiyle skoru açtı, ardından 20. dakikada yine Mbappé’nin pasıyla ikinci golü attı. 21. dakikada ise Thelonious Aasgaard, Andreas Schildrup’un asistiyle Norveç adına farkı azalttı.

Dembélé, 32. dakikada Aurélien Tchouaméni’nin asistiyle hat-trick’ini tamamlarken, ⁨Desiré Doué⁩ ise ⁨Bradley Barcola⁩’nın asistiyle ⁨Les Bleus’un dördüncü golünü (90+4) attı.

Grup lideri Fransa, 32. turda 6. grubun üçüncüsü İsveç ile karşılaşacak; grup ikincisi Norveç ise Fildişi Sahili ile karşılaşacak.

İlk yarı: Dembélé, Fransa tarihine adını yazdırdı

Maç, Fransız tarafının güçlü bir başlangıcıyla başladı; Kylian Mbappé’nin vurduğu sert şut üst direğe çarparak dışarı çıktı. Fransa ceza sahasında bir Norveçli oyuncunun düşmesiyle bir pozisyon yaşandı, ancak Fransız savunması topu başarıyla uzaklaştırdı.

7. dakikada, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé'nin asistiyle Fransa adına skoru açtı. Ceza sahası içinden sağ ayağıyla sol alt köşeye gönderdiği güçlü şutla skor Norveç 0 - 1 Fransa oldu.

Norveç tarafındaki ataklar devam etti; Larsson’un Mike Maignan’ın kalesinin üzerinden geçen güçlü bir şutu vardı. Mbappé ise sol kanattan içeri girip sert bir şut çekti, ancak Norveç kalecisi topu zorlukla uzaklaştırdı.

20. dakikada, hızlı bir kontra atak ve Mbappé'den gelen bir başka asistin ardından Ousmane Dembélé, ceza sahası dışından sol ayağıyla sol alt köşeye gönderdiği şutla kendisi ve Fransa milli takımı adına ikinci golü attı ve skor Norveç 0 - 2 Fransa oldu.

21. dakikada, Thelonious Aasgaard, Andreas Schildrup'un asistiyle ceza sahasının ortasından sağ ayağıyla attığı muhteşem bir golle Norveç'in farkı azalttı ve skor Norveç 1 - 2 Fransa oldu.

Norveç, sol kanattan güzel bir paslaşmayla hücum baskısını sürdürdü, ancak Obamikanou, top Larson'a ulaşmadan önce müdahale etti.

32. dakikada, Ousmane Dembélé geri döndü ve Aurélien Tchouaméni’nin asistiyle Fransa’nın üçüncü golünü atarak kişisel hat-trick’ini tamamladı. Ceza sahasının ortasından sol ayağıyla sol alt köşeye gönderdiği şutla skor Norveç 1 - 3 Fransa oldu ve ilk yarı sona erdi.

İkinci yarı: Minian, Norveç’in gol atmasını engelledi

İkinci yarı Norveç lehine güçlü bir başlangıçla başladı ve Norveç milli takımı ilk dakikalarda bir penaltı kazandı.

Jørgen Strand Larsen, penaltıyı sağ ayağıyla sağ alt köşeye doğru güçlü bir vuruşla gerçekleştirdi, ancak kaleci Mike Mainian büyük bir ustalıkla topu kurtardı ve Norveç'in öne geçme fırsatını engelledi.

Fransız milli takımı hücum girişimlerini sürdürdü ve Kylian Mbappé, ceza sahası içinden Norveç kalecisinin üstünden geçen bir şutla skoru açmaya çok yaklaştı.

Maçın 65. dakikasında Fransa milli takımı iki oyuncu değişikliği yaptı; Michael Olis'in yerine Mathis Cherki oyuna girdi, ardından teknik direktör bir değişiklik daha yaparak Ousmane Dembélé'nin yerine Bradley Barcola'yı sahaya sürdü.

Mbappé, ortalardan gelen topları değerlendirmeye çalıştı ancak topu ağlara gönderemedi. Buna karşılık Oscar, çalımları ve derin paslarıyla Fransa savunması üzerinde sürekli bir tehdit oluşturdu.

Aurélien Tchouaméni sert bir faul nedeniyle sarı kart gördü; Norveç ise Oscar öncülüğünde baskısını sürdürdü, ancak Oscar, Obamikanou’nun savunma müdahalesi sonucu tehlikeli bir fırsatı kaçırdı.

Fransız milli takımı savunma bütünlüğünü korudu ve Norveçli orta saha oyuncularının bariz aktifliğine rağmen, Norveç’in tekrar tekrar yaptığı girişimleri durdurmayı başardı.

İlk yarı, Fransa’nın hızlı bir kontra atağıyla sona yaklaştı; Bradley Barkola’nın dar açıdan çektiği şut köşe vuruşuna dönüştü.

Maçın son dakikalarında gerginlik hakim oldu; her iki taraf da kaleye ulaşmak için karşılıklı girişimlerde bulundu, ancak skor değişmedi, ta ki son anlarda Désiré Dui sahneye çıkana kadar.

Desiré Doi, maça kendi damgasını vurmadan perdeyi indirmeyi reddetti; 90+4. dakikada genç yıldız, ceza sahası içinde herkesten yükseğe sıçradı ve parlayan yedek oyuncu Bradley Barkola’nın mükemmel ortasını, sağ alt köşeye yerleşen ölümcül bir kafa vuruşuyla gole çevirdi.

Dördüncü gol, “Les Bleus”un üstünlüğünü pekiştirdi ve Norveç’in umutlarına son darbeyi vurdu; böylece Fransa, grubu haklı ve layık bir şekilde lider olarak tamamlayarak olağanüstü bir geceyi taçlandırdı.