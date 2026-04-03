Videoda... Cristiano, Dunga'nın tekrarlanan davranışına sinirlerini kaybediyor

Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nin 27. haftasında Al-Nassr ile oynanan maçta, Suudi takımı Al-Najma'nın orta saha yıldızı Mısırlı oyuncu Nabil Emad "Dunga", Cristiano Ronaldo'yu öfkelendirdi.

Dunga, geçtiğimiz kış transfer döneminde ligin son sırasında yer alan Al-Najma'ya transfer olmuş ve küme düşmemek için kıyasıya bir mücadele veren takımın vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelmişti.

Lider Al-Nassr ile oynanan maçta, Mısırlı oyuncu 26. dakikada Abdullah Al-Hamdan ile girdiği mücadelede sakatlandı ve sahaya yığıldı.

Dunga, sahada iki dakikadan fazla süreyle tedavi gördü. Hakemin ambulans çağırmasını emretmesinin ardından, aniden ayağa kalkarak kendi ayakları üzerinde sahadan çıkmak istedi ve herkesi şaşırttı.

Bu durum, öfkesini gizlemeyen Ronaldo'nun tepkisini çekti ve Ronaldo, takımının daha fazla zaman kaybetmemesi için ambulans şoförüne sahadan hızla ayrılmasını söyledi.

Sahaya döndükten sadece birkaç dakika sonra, Dunga 32. dakikada tekrar yere yığıldı ve tedavi talep etti; bu durum, Al-Nassr kaptanını bir kez daha öfkelendirdi.

Dunga'nın Mısır'ın Zamalek takımından Al-Najma'ya transfer olduğu ve Suudi takımının ligde kalmak için onun savunma tecrübesinden yararlanmaya çalıştığı belirtiliyor.