Videoda... Atef: Asya Kupası, Dünya Kupası'ndan daha önemli!

Suudi futbolunun eski yıldızı Ahmed Atif, Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağı 2027 Asya Kupası'nın, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'ndan daha önemli olduğunu belirterek tartışma yarattı.

Atif, "Dorina Geir" programına yaptığı açıklamada, "2027 Asya Kupası'na Suudi Arabistan'da ev sahipliği yapacağız ve koşullar ne olursa olsun hedefimiz şampiyonluk olmalı" dedi.

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Durum zor. Suudi milli takımı 2026 Dünya Kupası gruplarından çıkabilir, ancak bu tur eleme turlarına benziyor. Gerçekçi ve duygusal olmayan bir bakış açısıyla bakarsak, bu şekilde son 16 veya son 8'e kalmak mümkün değil."

Ayrıca okuyun... Gazeteci sürpriz bir açıklama yaptı: Irak maçında Suudi Arabistan'ın planını yapan Jesus'tu!

Ve şöyle devam etti: "Eğer bu ileri turlara yükselme hedefi olsaydı, milli takım bu şekilde sahneye çıkmazdı. Bunu başarmak için net bir stratejiye ihtiyaç var, ancak bu mevcut değil."

Son olarak şunları söyledi: "2024 Körfez Kupası'ndan beri, 2027 Asya Kupası'na hazırlanmak gerektiğini söylüyorum. Hedef budur ve bu kıtasal turnuva, şampiyonluklar için rekabet ederek ve podyumlara geri dönerek milli takımın itibarını geri kazandıracak."

Suudi milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nda İspanya, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile birlikte 8. grupta yer alıyor.