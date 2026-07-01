Videoda: Almirón'dan sonra... "Vinícius kuralı" nedeniyle bir oyuncu daha oyundan atıldı

Ekvador milli takımının savunma oyuncusu Piero Hinkapi, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda ülkesinin Meksika’ya 0-2 yenildiği maçta, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından turnuvada uygulanan yeni kurallardan birine aykırı davranması üzerine doğrudan kırmızı kart gördü.

Arsenal'de forma giyen Henkapé, Ekvador milli takımının Dünya Kupası'ndan elenmesine neden olan maçın uzatma dakikalarında, Meksika'nın forveti Santiago Jiménez ile yaşadığı tartışmanın ardından oyundan atıldı.

Olay sırasında Henkapé, rakibiyle konuşurken ağzını kapattı; bu durum, Jimenez’in doğrudan Sloven hakem Slavko Vintić’e yönelerek pozisyonun incelenmesini talep etmesine neden oldu.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine başvurulmasının ardından hakem, Ekvadorlu defans oyuncusuna doğrudan kırmızı kart göstermeye karar verdi. Böylece Hinkapi, saha içindeki çatışmalar veya konuşmalar sırasında ağzını kapatmayı yasaklayan yeni kuralı ihlal ettiği için 2026 Dünya Kupası'nda kırmızı kart gören ikinci oyuncu oldu.

Bu kural, Real Madrid'in yıldızı Vinícius Júnior'un, Benfica oyuncusu Gianluca Prestiani'yi ağzını kapattıktan sonra ırkçı sözler sarf etmekle suçlamasının ardından yürürlüğe girmesiyle medyada “Vinícius Kuralı” olarak anılmaya başlandı.

Daha önce de eski Newcastle United oyuncusu Paragvaylı Miguel Almirón, grup aşamasında Türkiye ile oynanan milli takım maçında bir oyuncuyla konuşurken ağzını kapattığı için aynı cezaya çarptırılmıştı.

O dönemde FIFA, Almirón’a bir maçlık men cezası vermiş ve bu nedenle Avustralya maçında forma giyememişti; ancak daha sonra Paraguay’ın Almanya ile oynadığı ve penaltı atışları sonucunda kazandığı maçta tekrar forma giymişti.

Hinkapi’ye gelince, Ekvador milli takımının turnuvadaki serüveni, ev sahibi takıma karşı alınan yenilginin ardından resmi olarak son bulduğu için, bu maçtan men cezası turnuvadaki performansını etkilemeyecek.