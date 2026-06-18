Videoda... Al-Owais, İspanya maçı öncesinde Suudi taraftarları şaşırttı

Suudi Arabistan Milli Takımı’nın kalecisi Muhammed Al-Owais, şu anda ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası finallerinde İspanya ile oynanacak maç öncesinde “Yeşiller”in taraftarlarını şaşırttı.

Suudi Arabistan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda, önümüzdeki Pazar günü ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda İspanya ile karşı karşıya gelecek.

"Yeşiller", yarın Cuma günü Atlanta'ya hareket etmeden önce, bugün Perşembe günü ABD'nin Austin kentindeki "Q2" stadyumunda son antrenmanını gerçekleştirerek maça hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmanın ilk çeyrek saati basına açıktı ve bu süre zarfında kaleci Muhammed Al-Owais, geçtiğimiz dönemde yaşadığı sakatlıktan tamamen iyileşerek antrenmana normal bir şekilde katıldı.

Al-Owais, rehabilitasyon programına katıldığı için dün Çarşamba günü Suudi Milli Takımı antrenmanına katılmamıştı; bu durum, sakatlık geçirdiği ve İspanya karşısında milli takımda forma giyemeyeceği yönünde şüpheler uyandırmıştı.

Al-Owais’in dönüşü, Suudi taraftarlar için hoş bir sürpriz oldu; özellikle de grup aşamasının ilk turunda Salı günü sabahın erken saatlerinde Miami’deki Hard Rock Stadyumu’nda Uruguay ile 1-1 berabere kaldıkları maçta sergilediği olağanüstü performansın ardından.

Suudi kaleci, Uruguay milli takımının kaleye yönelttiği 9 şutu kurtardı; bu, şu ana kadar bu yılki Dünya Kupası’nda kaydedilen en yüksek rakamdır ve bunların 4’ü ceza sahası içinden gelmiştir.

Suudi Arabistan, İspanya, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları'nın yer aldığı 8. gruptaki tüm takımların, ilk tur maçlarının berabere sonuçlanmasının ardından 1'er puanı olduğu belirtiliyor.