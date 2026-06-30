Videoda... Al-Da'ee: Dünya Kupası'nda öne çıkan kaleciler yok

Al-Hilal ve Suudi Arabistan Milli Takımı’nın eski kalecisi Muhammed Al-Da’ei, bu yılki Dünya Kupası’nda öne çıkan kalecilerin bulunmadığını belirtti.

Al-Da'ei, "Al-Saudiya" kanalındaki "Dorina Geer" programında yaptığı açıklamada, "Daha önce de söylediğim gibi, Dünya Kupası'nda öne çıkan bir kaleci yok. İnsanlar beni 'X' platformunda eleştirdi, ancak bu rakam en iyi kanıt" dedi.

Eski Suudi kaleci, bu yılki Dünya Kupası'nda ceza sahası dışından 34 gol atıldığına işaret eden istatistiğe değindi; bu rakam, ceza sahası dışından 27 golün atıldığı 2010 turnuvasını geride bırakan bir rekor.

Al-Da'ee, dün Pazartesi günü 32'li turda Japonya'ya karşı 2-1 kazanılan maçta Brezilya kalecisi Alisson Becker'in kalesine giren golü örnek gösterdi ve ceza sahası dışından gelen şutu durduramadığı için hatanın kendisinde olduğunu kabul etti.

Al-Da'ei, “Top uzaktan geldi; golün sorumluluğu kaleciye aittir. Öncelikle kaleci kale çizgisine doğru geri çekilmişti; önce öne çıkmalıydı, sonra tepki verebilirdi” dedi.

Ve sözlerine şöyle devam etti: “Top da hafifti; FIFA, gol sayısını artırmak amacıyla bu topu seçti. Ayrıca maç öncesinde ve sırasında sahaya su püskürtülmesi gibi dış faktörler de var; bu da kalecilerin işini zorlaştırıyor.”

Bu yılki Dünya Kupası’nda birçok kalecinin parladığı belirtilmelidir. Bunların başında, Arap takımlarını grup aşamasını geçirmelerine öncülük eden Faslı Yassine Bono ve Mısırlı Mustafa Shubair gelmektedir.