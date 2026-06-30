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Videoda... Abu Shakir: Bono, dünyanın en iyi 3 kalecisinden biri

Y. Bounou
Al Hilal
Hollanda - Fas
Hollanda
Fas
Dünya Kupası
Kanada - Fas
Kanada
Premier Lig
Fas
Suudi Arabistan
Hollanda
Meksika
Kanada
ABD

Faslı kaleci, Hollanda maçında olağanüstü bir performans sergiledi

Eski Suudi futbol yıldızı Manaf Abu Şakir, Al-Hilal’ın Faslı kalecisi Yassine Bono’yu överek, onu şu anda dünyanın en iyi 3 kalecisinden biri olarak nitelendirdi.

Bono, Salı sabahı Hollanda ile oynanan maçta normal süre ve uzatmaların 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından penaltı atışlarında galip gelerek Fas'ı 2026 Dünya Kupası son 16 turuna taşıdı ve dikkatleri üzerine çekti.

Abu Şakir, “Al-Saudiya” kanalındaki “Dorina Geer” programına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Benim açımdan bakıldığında, dünyanın en iyi 3 veya 4 kalecisinden bahsedecek olursak, Bono mutlaka bu isimler arasında yer almalıdır.”

Ayrıca şunları ekledi: “Kulüpler Dünya Kupası’ndaki muhteşem performansını ve Suudi Ligi’nde Al-Hilal formasıyla oynadığı birçok maçtaki performansını da unutmamak gerekir.”

Şöyle devam etti: “Penaltı atışında gösterdiği tepkiye ve topu nasıl kurtardığına bir bakın. Fas milli takımındaki birçok yıldız oyuncudan ne kadar bahsedersek bahsedelim, Bono dünya çapında bir dönüm noktası olmaya devam ediyor.”

Dünya Kupası
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Kanada
CAN
Fas crest
Fas
MAR

Son olarak şunları söyledi: “Bana göre Bono, dünyanın en iyi 3 kalecisi arasında yer almaktan asla çıkamaz.”

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