Videoda: 32 yıldır ilk kez... Boro, İspanya için tarihi bir iz bıraktı

Sağ bek Pedro Porro, 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turu maçında bu Perşembe akşamı Avusturya kalesine attığı ikinci golle İspanya milli takımının üstünlüğünü pekiştirdi.

66. dakikada gelen bu golle İspanya Milli Takımı, üç yıldan fazla bir süredir başaramadığı bir başarıya imza attı. Takım, 1994 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde, yine ABD'de oynanan ve İsviçre'yi 3-0 mağlup ettiği maçtan bu yana ilk kez, Dünya Kupası eleme turlarında bir maçta iki gol attı.

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Real Sociedad'ın forveti Mikel Oyarzabal, 36. dakikada İspanya'nın ilk golünü attı.

İspanya, Suudi Arabistan'ı 4-0 ve Uruguay'ı 1-0 yenerek ve Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kalarak grubunu 7 puanla lider tamamlayarak son 32'ye yükseldi; Avusturya ise 4 puanla grubunda ikinci sırada yer aldı.

“La Roja”, 2010 Güney Afrika Dünya Kupası’nda finalde Hollanda’yı Andrés Iniesta’nın golüyle (1-0) mağlup ederek ilk şampiyonluğunu kazandıktan sonra, Dünya Kupası tarihindeki ikinci şampiyonluğunu kazanmayı hayal ediyor.



