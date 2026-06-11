Videoda... 2026 Dünya Kupası açılışını vuran Afrika laneti

1990 Dünya Kupası'nı hatırlatan nadir bir sahnede, Güney Afrika milli takımı, 36 yıl önce Kamerun'un Arjantin karşısında aldığı iki kırmızı karttan bu yana, Dünya Kupası açılış maçında iki kırmızı kart gören ilk takım oldu.

Bu olay, Güney Afrika'nın Meksika ile oynadığı maçta yaşandı ve böylece turnuvanın açılış maçları tarihinde yeni bir olumsuz rekor kırıldı.

Güney Afrika milli takımı, Dünya Kupası'ndaki yolculuğunun başında ağır bir darbe aldı. Meksika ile oynadığı açılış maçını, iki oyuncusunun oyundan atılmasıyla sadece dokuz kişiyle tamamladı. İlk olarak 49. dakikada Yaya Situle, ardından 84. dakikada Thimba Zwane oyundan atıldı.

"The Boys", 1990 yılında Kamerun'un Arjantin ile oynadığı tarihi maçtan bu yana, bir Dünya Kupası açılış maçında iki kırmızı kart gören ilk milli takım oldu.

Kamerun da 61. dakikada Andre Kana-Pek ve 89. dakikada Benjamin Maseng'in oyundan atılmasıyla maçı 9 oyuncuyla tamamlamıştı.

Bu olumsuz rekorla Güney Afrika, turnuvadaki ilk maçında bariz bir gerginlik ve zayıf disiplini yansıtan istenmeyen bir rekoru elinde tutuyor ve üç yıldan fazla bir süre önce "Vahşi Aslanlar"ın yaşadığı senaryoyu tekrarlıyor.

Bu olay, sadece tarihi bir karşılaşmanın anısını canlandırması nedeniyle değil, aynı zamanda erken sayı eksikliğinin sonucu olarak büyük bir manevi ve teknik baskı altında kalan "Bafana Bafana" milli takımının grup aşamasındaki geri kalan maçları için büyük bir zorluk teşkil etmesi nedeniyle de, şu ana kadar bu Dünya Kupası'nın en önemli olayı olarak kabul ediliyor.