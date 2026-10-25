Inter Milan, İtalya Ligi'nin sekizinci haftası kapsamında bugün pazar günü konuk ettiği Fiorentina'yı Fransız Marcus Thuram ve Piotr Zielinski'nin attığı iki geç golle 2-1 mağlup ederek son dakikada gelen bir galibiyet elde etti.

Alejandro Jiménez, 65. dakikada Nerazzurri kalecisinin ancak filelerde gördüğü füze gibi bir şutla Fiorentina'yı öne geçirmişti.

Thuram, 90. dakikada Inter adına beraberliği sağladı; ardından Piotr Zielinski uzatma dakikalarının sekizinci dakikasında kazanılan bir penaltıdan galibiyet golünü attı ve ev sahibi takım üç değerli puanı hanesine yazdırdı.

Thuram'ın golünün önemi Inter'i kurtarmakla sınırlı kalmadı; zira Fransız oyuncu, üç puanlı galibiyet sisteminin kabul edilmesinden bu yana İtalya Ligi'nde kendi sahasında en az yedi maç üst üste gol atan, kulüp tarihindeki üçüncü oyuncu oldu.

İstatistik ağı "Opta"ya göre Fransız forvet, 2021 yılında Inter'in sahasında yedi maç üst üste gol atan Belçikalı Romelu Lukaku'ya ve 2003 yılında 11 maç üst üste gol atarak rekorun sahibi olan İtalyan Christian Vieri'ye katıldı.

Inter, 8 maçta bir beraberliğe karşılık yedinci galibiyetini alarak puanını 22'ye yükseltti ve haftayı Lazio ile puan eşitliğiyle tamamladı; maç sonrası sıralamaya göre averaj üstünlüğü Inter'de bulunuyor.

Buna karşılık Fiorentina'nın puanı dört puanda kaldı. 8 maçta bir galibiyet ve bir beraberliğe karşılık altıncı yenilgisini alan takım, sezon başındaki sıkıntılarını sürdürdü.