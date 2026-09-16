Zamalek, bugün çarşamba akşamı Mahalla Stadı'nda oynanan ve Mısır Premier Ligi'nin beşinci haftası kapsamında yer alan karşılaşmada, ev sahibi Ghazl El Mahalla'nın ağzından son dakikada kaptığı bir galibiyetle sahadan ayrıldı.

Beyaz Şövalye maçı, 86. dakikada Ahmed Sherif'in penaltıdan kaydettiği tek golle kazandı.

Orta seviyede geçen maçta oyun uzun süre orta sahada düğümlendi, ancak asıl tehlikeli anlar, karşılaşmanın gidişatına göreceli bir hâkimiyet kuran ev sahibi ekipten geldi.

İlk tehlikeli fırsat, Saidou Kaïbou'nun ceza sahasının solundan çektiği sert şutla geldi; ancak top, Zamalek defans oyuncusu Mohamed Ismail'e çarparak yön değiştirdi.

Zamalek ise ortalarla karşılık verdi; bunların en dikkat çekeni, Abdallah El Said'in kusursuz ortasının Shikabala Banza'nın kafasına ulaşması oldu; ancak Banza, kaleden uzağa vurarak fırsatı değerlendiremedi.

Ghazl El Mahalla yeniden tehlike yarattı; Mohamed Ashraf ceza sahası dışından füze gibi bir şut çekti ve top direğin az yanından geçti. Ardından Abdou Yahia, ceza sahası içinden sağ ayağıyla çektiği şutla maçın en tehlikeli fırsatını kaçırdı; tecrübeli kaleci El Mehdi Soliman, topu ustalıkla çıkararak korneye çeldi.

Aynı sahne bir başka ortada tekrarlandı; top, Zamalek'in belirgin savunma dağınıklığı ortasında yeniden Abdou Yahia'ya ulaştı ve golcünün sert vuruşuna Soliman bir kez daha karşılık vererek kalesini gole kapattı. Öte yandan Zamalek'in defans oyuncusu, ofsayt pozisyonundaki Mahalla golcüsüne yaptığı sert müdahalenin ardından kesin bir kırmızı korttan kurtuldu; oyuncunun ofsayt konumu, defans oyuncusunu cezadan kurtardı.

Maç golsüz beraberliğe doğru giderken, Zamalek 86. dakikada bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Ahmed Sherif, başarılı bir vuruşla topu ağlara göndererek Beyaz Şövalye'ye Mahalla'nın kalbinden üç değerli puan kazandırdı.

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Bu sonuç ne anlama geliyor?

Bu son dakika galibiyetiyle Zamalek puanını 13'e yükseltti ve beş maçta elde ettiği dört galibiyet ile tek beraberliğin ardından, averajla Al Ahly'nin önüne geçerek zirveye çıktı.

Buna karşılık Ghazl El Mahalla, ligin büyüklerinden birine karşı sergilediği mücadeleci performans ve kurduğu hâkimiyete rağmen puanını 1'de bıraktı; tek beraberlik ve dört yenilgiyle 20. ve son sırada, ligin dibinde kaldı.