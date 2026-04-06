Video: Yangını söndürdü... Eski Inter oyuncusu, takımının stadyumunu felaketten kurtardı

Futbol sahalarında pek görülmeyen bir olayda, İtalya ve İngiltere'nin en üst liglerinde forma giymiş eski bir oyuncu, takımını olası bir felaketten kurtaran tuhaf bir hareket sergiledi; bu olay hem taraftarların hem de medyanın dikkatini çekti.

Olay, İsviçre üçüncü liginde oynanan bir maç sırasında meydana geldi. Eski Inter Milan ve Brighton oyuncusu Ezequiel Chilotto, saha kenarında çıkan yangını kendi elleriyle söndürdü.

Yangın, geçen Cumartesi günü Pavois ile Paradiso arasında oynanan ve Paradiso'nun 2-1 kazandığı maç sırasında kalelerden birinin arkasında çıktı.

Paradiso'nun 36 yaşındaki kaptanı Schelotto, saha kenarından aldığı bir hortumla koşarak yangını kendi başına söndürdü.

Yangının nedeni henüz belli değil ancak İngiliz Daily Mail gazetesi, Instagram'da dolaşan ve 1000 seyirci kapasiteli Campo Bian Scairolo stadyumundaki taraftar pankartı ile otoparkın yanında çıkan yangını gösteren görüntüleri aktardı.

Arjantin doğumlu Chilotto, kariyerinin çoğunu İtalya'da Cesena, Atalanta, Inter Milan ve Chievo takımlarında geçirdi, ardından 2017 yılında 2,5 milyon sterlin karşılığında Sporting Lizbon'a ve ardından Brighton'a transfer oldu.

Brighton formasıyla 2017 ile 2020 yılları arasında Premier Lig'de 28 maça çıktıktan sonra kiralanmış ve son sezonunda Graham Potter yönetiminde takıma geri dönmüştü.

Chilotto'nun Premier Lig'deki kariyeri, Potter ile yaşanan anlaşmazlıklar ve 2020'deki derbi sırasında Wilfried Zaha ile yaşanan heyecan verici olaylara sahne oldu. Chilotto, Zaha'nın sataşmalarına ve alaylarına maruz kaldı, ancak Zaha'ya "ağlayan çocuk" işareti yaparak karşılık verdi.

Chiloto, Racing Club, Aldosivi ve Deportivo Morón gibi Arjantin kulüplerinde oynamaya devam etti. 2023'te İtalya'ya dönerek Serie B'de Barletta'ya katıldı, ardından ertesi yıl Paradiso'ya transfer oldu.