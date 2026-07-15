Video... Yamal, Fransa ile alay ediyor

İspanya’nın genç yıldızı Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası’ndan elenip Dünya Kupası finaline yükseldikten sonra Fransa milli takımıyla alay etti.

İspanya milli takımı, dün Salı akşamı Dünya Kupası yarı finalinde Fransız rakibini 2-0 mağlup ederek, önümüzdeki Pazar günü oynanacak finalde, bugün Çarşamba akşamı İngiltere ile Arjantin arasında oynanacak maçın galibini bekleyecek.

Ünlü İspanyol programı “El Chiringuito”, “X” platformundaki resmi sayfasında, İspanya tarihinde ikinci kez Dünya Kupası finaline ulaşılmasının ardından Yamal’ın bir videosunu paylaştı.

Videoda Yamal, formasındaki İspanya amblemini göstererek, “İspanya finale çıktı… Üzgünüm, üzgünüm (Fransızca)” yazısını, ağlayan bir emoji ile paylaştı.

Barcelona'nın yıldızı, Fransa ile oynanan maçlarda her zaman parlıyor. Euro 2024 yarı finalinde Les Bleus'a karşı muhteşem bir gol atarak "La Roja"yı 2-1'lik zafere taşımıştı.

Ayrıca 2025 Avrupa Uluslar Ligi yarı finalinde Fransa'ya karşı iki gol atarak "La Roja"ya 5-4'lük galibiyeti kazandırmıştı.

Dünkü maçta ise ilk yarıda bir penaltı kazandı ve bu penaltıdan takım arkadaşı Mikel Oyarzabal ilk golü attı.







