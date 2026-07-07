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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Video: Yamal, çeyrek finale yükselme dansını sergiliyor

Portekiz - İspanya
Portekiz
İspanya
Dünya Kupası
İspanya - Belçika
Belçika
L. Yamal
Portekiz
İspanya
ABD
Belçika

"Hayat güzel görünüyor"

Adidas, İspanya Milli Takımı'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın neşeli bir şekilde kutlama yaptığı bir video yayınlayarak taraftarların ilgisini çekti; şirket, bu videoyu "La Roja"nın 2026 Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselmesiyle ilişkilendirdi.

İspanya, efsane Cristiano Ronaldo'nun liderliğindeki Portekiz'i, 90+1. dakikada Mikel Merino'nun attığı tek golle mağlup ederek tur atladı.

Videoda Yamal, elinde bir çift Adidas ayakkabı tutarken gülümseyerek dans ediyordu. Şirket, videoya “Hayat güzel görünüyor” ifadesini eklerken, videonun üst kısmına ise “Çeyrek finale yükseldiğinizde hissettiğiniz o duygu” yazısını ekledi ve oyuncunun TikTok hesabına da yer verdi.

@adidas

life feels good @Lamine Yamal #lamineyamal #FIFAWorldCup #adidas

♬ Y QUE FUE? - TRILLBILL

Video, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı; taraftarlar, bir sonraki tura yükselme biletini aldıktan sonra İspanya milli takım kampındaki olumlu atmosferi yansıttığı gerekçesiyle videoya yoğun ilgi gösterdi.

Dünya Kupası
İspanya crest
İspanya
ESP
Belçika crest
Belçika
BEL

Aynı hesap, İspanya milli takımının üç yıldızı arasında küçük bir maçın videosunu da paylaştı; oyuncular arasında, küçük bir kutuya topu en iyi kim sokacak diye bir rekabet yaşandı.

İspanya Milli Takımı, çeyrek finalde Belçika ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Lukaku'nun takım arkadaşları, bu sabah Salı günü ev sahibi ABD Milli Takımı'nı 4-1'lik skorla ezici bir galibiyetle mağlup etmişti.

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