Video: Yamal, çeyrek finale yükselme dansını sergiliyor

Adidas, İspanya Milli Takımı'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın neşeli bir şekilde kutlama yaptığı bir video yayınlayarak taraftarların ilgisini çekti; şirket, bu videoyu "La Roja"nın 2026 Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselmesiyle ilişkilendirdi.

İspanya, efsane Cristiano Ronaldo'nun liderliğindeki Portekiz'i, 90+1. dakikada Mikel Merino'nun attığı tek golle mağlup ederek tur atladı.

Videoda Yamal, elinde bir çift Adidas ayakkabı tutarken gülümseyerek dans ediyordu. Şirket, videoya “Hayat güzel görünüyor” ifadesini eklerken, videonun üst kısmına ise “Çeyrek finale yükseldiğinizde hissettiğiniz o duygu” yazısını ekledi ve oyuncunun TikTok hesabına da yer verdi.

Video, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı; taraftarlar, bir sonraki tura yükselme biletini aldıktan sonra İspanya milli takım kampındaki olumlu atmosferi yansıttığı gerekçesiyle videoya yoğun ilgi gösterdi.

Aynı hesap, İspanya milli takımının üç yıldızı arasında küçük bir maçın videosunu da paylaştı; oyuncular arasında, küçük bir kutuya topu en iyi kim sokacak diye bir rekabet yaşandı.

İspanya Milli Takımı, çeyrek finalde Belçika ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Lukaku'nun takım arkadaşları, bu sabah Salı günü ev sahibi ABD Milli Takımı'nı 4-1'lik skorla ezici bir galibiyetle mağlup etmişti.

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