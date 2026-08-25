Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu'nun Zeist şehrindeki merkezinde sıradan bir gün değildi; zira ismi yıllarca Barcelona ve tiki-taka futbolu ile anılan Xavi Hernandez, Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak ortaya çıktı. İspanyol maestronun kariyerinde yeni ve sürpriz bir bölüm, kendi futbol felsefesine ilham veren topyekûn futbolun beşiği Hollanda'nın kalbinden başlıyor.

46 yaşındaki İspanyol teknik direktör, Ronald Koeman'ın yerine Hollanda Milli Takımı'ndaki görevine başlamak üzere resmen geldi; bu, bir milli takımın başındaki ilk deneyimi oluyor.

Basına resmi tanıtımı salı gününden önce yapılmayacak olsa da, Katalan hiç vakit kaybetmedi ve KNVB'nin tesislerinde bir gözlem turu yaparak yeni teknik ekibiyle ilk pratik toplantılarını gerçekleştirdi.

İlk günün en büyük tezatının başrolünde ise Xavi'yi iyi tanıyan, ancak sahanın diğer tarafından tanıyan bir adam vardı; onu ilk karşılayan kişi, Hollanda Federasyonu'nda profesyonel futbolun mevcut direktörü ve 2010 Güney Afrika Dünya Kupası finalindeki amansız rakibi Nigel de Jong'du.

İspanya ile Hollanda arasındaki o unutulmaz maç, De Jong'un Xavi'nin göğsüne yaptığı meşhur sert müdahaleye sahne olmuştu; bugün ise bu, dostça bir kucaklaşmaya ve gülümsemelere dönüştü. Futbolun ruhunu ve iniş çıkışlarını özetleyen bir kare oldu.

Xavi, teknik ekibinde futbol ailesine olan bağlılığı ile Hollanda futbolunun tecrübesini harmanlamaya karar vermiş gibi görünüyor; her zamanki adamları kardeşi Oscar Hernandez, Sergio Alegre ve Ivan Torres'in yanı sıra, projesini başarıya ulaştırmak için yerel efsanelerden de yardım aldı. Bunların başında tarihi golcü Ruud van Nistelrooy, Faslı Aziz Ramzi ve kaleci antrenörü Patrick Lodewijks geliyor.

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Gerçek sınav çok beklemeyecek; Xavi'nin Hollanda Milli Takımı'nın başındaki ilk resmi maçı her açıdan alev alev olacak. 24 Eylül'de Johan Cruijff Arena'da, Hollanda Milli Takımı ezeli rakibi Almanya Milli Takımı'nı ağırlayacak. UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında zorlu bir başlangıç olacak.