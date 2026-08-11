Brezilyalı Vinicius Junior, Real Madrid antrenmanlarında dikkatleri çekmeye devam etti. Yıldız oyuncu, takım idmanında ayağının dış cephesini kullanarak gösterdiği etkileyici teknikle dikkat çeken bir gol kaydetti.

Vinicius, antrenman sırasında topla muhteşem bir şekilde buluştuktan sonra ayağının dış cephesiyle yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu an, Brezilyalı kanat oyuncusunun sahip olduğu büyük yeteneği ve atakları alışılmadık yollarla sonuçlandırma kabiliyetini gözler önüne serdi.

Ünlü El Chiringuito programının X platformundaki hesabı tarafından paylaşılan bu görüntü, Vinicius'un Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Real Madrid ile yeni bir sezona hazırlandığı bir dönemde geldi. Oyuncu, yeni sezon hazırlık döneminde takım antrenmanlarına geri dönmüştü.

Real Madrid, geçtiğimiz günlerde Brezilyalı yıldızının geleceğini kesin olarak netleştirmiş ve Vinicius Junior'ın sözleşmesini 30 Haziran 2032 tarihine kadar uzattığını açıklamıştı. Böylece son dönemde oyuncunun geleceğini çevreleyen tartışmalara da son vermiş oldu.

Mourinho, önümüzdeki sezon Real Madrid'in en önemli hücum silahlarından biri olması için Vinicius'a güveniyor. Özellikle Portekizli teknik direktörün çeşitli kupalarda güçlü bir şekilde mücadele edebilecek bir takım kurma isteği bu durumu ön plana çıkarıyor.

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